O încărcătură intactă de pe o navă romană veche de 2.000 de ani, recuperată dintr-un lac elvețian

Scafandrii au realizat o descoperire impresionantă în apele liniștite ale unui lac din Elveția: o încărcătură veche de aproximativ 2.000 de ani a fost recuperată aproape intactă, informează allthatsinteresting.com.

În apele liniștite ale lacului Neuchâtel, scafandrii elvețieni au dat peste o descoperire impresionantă: o încărcătură romană datând din perioada 20–50 d.Hr., care pare să fi fost pierdută în urma unui naufragiu cu aproximativ două milenii în urmă.

Inițial, echipele care monitorizau starea ecologică a lacurilor și explorau anumite zone scufundate au observat o umbră neobișnuită pe fundul apei. Analizele ulterioare au scos la iveală o colecție diversă de obiecte, de la amfore folosite pentru transportul uleiului de măsline și al vinului, până la farfurii și boluri de ceramică.

Descoperirea a inclus și componente ale unor care de luptă și două săbii scurte, gladii, semn că nava nu transporta doar provizii, ci avea fie o escortă armată, fie făcea parte dintr-o unitate militară a Imperiului Roman, aflată într-o misiune de protecție a frontierelor.

Deși sute de artefacte au fost recuperate de scafandri, multe detalii despre povestea acestei nave antice, inclusiv circumstanțele exacte ale naufragiului său, rămân încă necunoscute.

Proiectul a fost realizat în colaborare între Oficiul Cantonal de Arheologie din Neuchâtel (OARC), Fundația Octopus și Serviciul Arheologic al Statului Fribourg (SAEF). Descoperirea a fost inițial realizată în 2024, când o dronă a detectat încărcătura, iar primăvara anului 2025 echipele de scafandri au început scufundările exploratorii pentru a evalua starea epavei.

Deși nava care transporta obiectele nu a fost identificată, pe fundul lacului au fost găsite numeroase artefacte. Printre ele se numără ceramică variată, platouri, farfurii, boluri și pocale, cel mai probabil produse în Podișul Elvețian, amfore destinate transportului de ulei de măsline sau vin, precum și unelte și piese pentru hamuri și care de luptă, inclusiv un set de roți păstrate într-o stare remarcabilă.

Printre descoperiri se numără două săbii scurte, gladii (săbii folosită de soldații romani), dintre care una rămâne încă protejată în teaca sa de lemn și metal, dar și echipamente folosite de legionarii romani: un târnăcop, o cataramă de curea și o fibulă, broșă folosită pentru prinderea hainelor.

Cercetătorii au reușit să stabilească o dată aproximativă pentru epava descoperită pe fundul lacului Neuchâtel, analizând două elemente-cheie: o fibulă ( un fel de agrafă de metal, care se întrebuința în antichitate pentru a încheia un veșmânt) și o scândură de lemn.

Studiul indică faptul că fibulele respective nu erau folosite în Roma antică înainte de domnia împăratului Tiberius (14–37 d.Hr.), iar dendrocronologia lemnului sugerează că încărcătura transportată datează cel puțin din anul 17 d.Hr. Experții estimează că scufundarea navei ar fi avut loc între anii 20 și 50 d.Hr.

Deși ambarcațiunea romană a dispărut de-a lungul secolelor, specialiștii au încercat să reconstruiască traseul și rolul său, având în vedere că nava naviga pe lacul Neuchâtel acum aproximativ două milenii.

Analiza încărcăturii, care combină elemente civile și militare, a condus la două ipoteze. Prima sugerează că era vorba de o navă comercială civilă, însoțită de o escortă militară. A doua presupune că nava transporta provizii și echipamente pentru legiunile romane staționate de-a lungul frontierelor imperiale.

În acest context, cercetătorii menționează Legiunea a XIII-a (Gemina), aflată pe malurile râului Aare în anul 16 d.Hr., cu misiunea de a împiedica incursiunile triburilor germanice și de a proteja trecătorile alpine. Aceasta a rămas activă până în anul 45 d.Hr.

Dată fiind dimensiunea unei legiuni, între 5.000 și 6.000 de soldați, aprovizionarea lor necesita transporturi mari de bunuri, adunate din Italia, Galia și Helvetia (Elveția de astăzi), consolidate probabil la portul antic Eburodunum, situat în zona sudică a lacului. De acolo, mărfurile ar fi fost încărcate în bărci și trimise spre nord, către taberele militare.

Rămâne însă un mister ce s-a întâmplat cu nava: nu există urme clare ale ambarcațiunii, ceea ce sugerează fie că aceasta a ajuns la țărm, fie că s-a scufundat în alt loc din apropiere.

Chiar dacă soarta navei nu poate fi reconstruită cu precizie, încărcătura descoperită pe fundul lacului oferă o perspectivă unică asupra imperiului roman, a modului în care își transporta proviziile și a vieții cotidiene din urmă cu aproape două milenii.