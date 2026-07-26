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O fetiță de șase ani din China a murit după o terapie experimentală de 800.000 de dolari. Cazul, ținut ascuns până acum

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O fetiță de șase ani din China a murit după o terapie experimentală de 800.000 de dolari. Cazul, ținut ascuns până acumcercetător. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O universitate din China a deschis o anchetă după apariția unor informații potrivit cărora moartea unei fetițe de șase ani, survenită în timpul unei terapii genetice experimentale, nu ar fi fost raportată într-un studiu științific. Copila de șase ani, identificată sub pseudonimul „Mei”, a murit anul trecut, la aproximativ o săptămână după ce a primit o perfuzie intraspinală cu mii de miliarde de vectori virali concepuți să ajungă în creier, potrivit unei investigații apărute de revista Science și Retraction Watch.

Fetița din China a murit la câteva zile după administrarea terapiei

Tratamentul experimental urmărea corectarea unei boli genetice rare care provoacă întârzieri severe în dezvoltarea cognitivă, potrivit sursei.

Ancheta arată că Zilong Qiu, cercetător în neuroștiință și coordonatorul proiectului, a publicat ulterior în revista Nature un articol despre studii similare realizate pe animale, fără să menționeze detalii despre fetiță.

Microplasticul

Microplastice. sursa: dreamstime

Universitatea a deschis o anchetă internă

Facultatea de Medicină a Universității Jiao Tong din Shanghai a transmis că a constituit un grup de lucru pentru verificarea situației.

„Acordă o mare importanţă acestui caz şi a înfiinţat un Grup de lucru care să desfăşoare o anchetă aprofundată cu privire la acest incident”, se arată în comunicatul instituției.

Universitatea susține că respectarea normelor etice reprezintă o prioritate.

„Facultatea de Medicină a acordat mereu o importanţă majoră integrităţii cercetării ştiinţifice şi normelor de cercetare şi se opune în mod ferm desfăşurării de cercetări medicale şi ştiinţifice care încalcă etica”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții instituției susțin că, după finalizarea anchetei, vor fi aplicate „măsuri dure”, dacă situația o va impune.

Părinții au plătit peste 800.000 de dolari pentru acest tratament efectuat în China

Potrivit sursei, părinții lui „Mei” au achitat peste 800.000 de dolari pentru finanțarea terapiei experimentale și nu ar fi fost informați suficient despre riscurile la care era expus copilul.

Scopul cercetării era dezvoltarea primei terapii de editare genetică destinată creierului uman, care să rescrie gena afectată din neuroni pentru a permite producerea unei proteine esențiale.

Dezvăluirea privind moartea neraportată a fetiței afectează din nou imaginea cercetării biomedicale din China, într-un moment în care țara încearcă să concureze cu Statele Unite în domeniul terapiilor genetice.

Cazul amintește de scandalul izbucnit în 2018, când biofizicianul He Jiankui a anunțat că a creat, în secret, primii bebeluși modificați genetic, experiment care a provocat un val de critici la nivel internațional și a declanșat dezbateri privind limitele etice ale editării genetice.

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