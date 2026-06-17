O femeie a născut copilul alteia. Ce se va întâmpla cu fetița

Un cuplu din statul american Florida, aflat în centrul unui caz rar de eroare în fertilizarea in vitro (FIV), a ajuns la un acord cu părinții biologici ai unei fetițe de șase luni și va continua să o crească drept copilul lor, potrivit The New York Times.

Tiffany Score și Steven Mills au anunțat că au identificat părinții genetici ai micuței Shea și au convenit împreună asupra unui acord de custodie, potrivit documentelor depuse la Tribunalul din Orange County, Florida.

Decizia pune capăt uneia dintre cele mai neobișnuite dispute legate de reproducerea asistată din ultimii ani și stabilește viitorul copilului născut în urma unei încurcături de embrioni.

Cazul a devenit public după ce Score și Mills au dat în judecată Centrul de Fertilitate din Orlando și pe medicul său coordonator, dr. Milton McNichol.

Potrivit plângerii depuse în instanță, clinica ar fi implantat din greșeală un embrion care nu le aparținea în aprilie 2025. Tiffany Score a aflat că ceva nu este în regulă abia după nașterea fiicei sale, Shea, pe 11 decembrie 2025.

Ulterior, testele ADN au confirmat că fetița nu avea nicio legătură genetică cu cei doi părinți care au crescut-o de la naștere. Analizele au arătat că micuța provenea genetic dintr-o altă familie.

Cu toate acestea, cuplul a declarat încă de la început că dragostea pentru copil nu s-a schimbat.

„Un singur lucru este la fel de sigur astăzi ca și în ziua în care s-a născut fiica noastră: vom iubi și vom fi părinții acestui copil pentru totdeauna”, au transmis anterior Tiffany Score și Steven Mills.

Documentele depuse la tribunal arată că identitatea părinților biologici ai fetiței a fost confirmată, iar cele două familii au ajuns la o înțelegere privind viitorul copilului.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice, însă actele judiciare precizează că Tiffany Score și Steven Mills vor continua să fie părinții permanenți și să dețină custodia fetiței.

Avocatul cuplului, Jack Scarola, a declarat că părțile implicate încearcă să mențină o relație constructivă.

„Se angajează să respecte intimitatea părinților genetici ai lui Shea. Au început și intenționează să continue să dezvolte o relație bazată pe prietenie și încredere”, a afirmat acesta.

În cadrul unei audieri recente, judecătoarea Margaret Schreiber a apreciat faptul că cele două familii au ajuns la un acord într-un moment în care copilul este încă foarte mic.

„Mă bucur că părțile au ajuns la un acord în timp ce acest copil este relativ mic”, a declarat magistratul, potrivit publicației Orlando Sentinel.

Decizia este considerată importantă deoarece reduce riscul unui proces îndelungat privind custodia și oferă stabilitate pentru copil.

Procesul intentat împotriva Centrului de Fertilitate din Orlando nu s-a încheiat.

Score și Mills au informat instanța că au primit documente care ar indica existența unor „erori de laborator și de procedură clinică”, informații care ar putea accelera acțiunea în justiție împotriva centrului medical.

Totodată, cuplul a anunțat că și-a transferat singurul embrion rămas la o altă clinică de fertilitate. Acesta urmează să fie testat genetic înainte ca familia să decidă dacă va continua cu o nouă procedură FIV.

Conform informațiilor făcute publice anterior, cei doi aveau trei embrioni congelați la clinica din Longwood încă din 2020. Unul a fost utilizat într-o procedură care s-a încheiat cu pierderea sarcinii, iar situația celui de-al treilea embrion a rămas neclară.

Între timp, Centrul de Fertilitate din Orlando a anunțat că își va închide activitatea după finalizarea unei analize interne a incidentului.

Cazul din Florida a atras atenția asupra riscurilor, deși rare, asociate procedurilor de fertilizare in vitro și asupra mecanismelor de control utilizate în laboratoarele de reproducere asistată.

Deși disputa juridică împotriva clinicii continuă, acordul dintre cele două familii stabilește că Shea va rămâne în grija cuplului care a crescut-o de la naștere, oferind astfel o soluție pentru una dintre cele mai sensibile situații generate de o eroare medicală în domeniul fertilității.