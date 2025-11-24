O doctoriță din Constanța, găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Era dispărută de două zile

O veste dramatică a lovit din nou sistemul medical din România: o doctoriță din Constanța, cunoscută și apreciată de pacienți, a fost găsită moartă în apele Canalului Dunăre–Marea Neagră. Femeia avea doar 50 de ani, iar dispariția ei fusese semnalată încă de vineri, 21 noiembrie. „Polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani”, au transmis cei de la IPJ Constanța.

O doctoriță din Constanța a fost găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră

Medicul fusese dat dispărut la finalul săptămânii trecute, iar duminică seară trupul său neînsuflețit a fost găsit în zona podului de la Murfatlar, acolo unde fusese descoperită și mașina sa. Polițiștii au transmis primele informații oficiale:

„Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a anunțat IPJ Constanța, citat de click.ro.

Gabriela Popi, medic și mama unui adolescent, era extrem de iubită de pacienți și colegi, iar vestea morții sale a provocat un șoc puternic în comunitate.

Înainte ca IPJ Constanța să confirme identitatea victimei, surse apropiate anchetei au transmis că trupul femeii fusese văzut în apă, iar autoturismul ei se afla abandonat foarte aproape de pod. Elementele descoperite au ridicat imediat semne de întrebare cu privire la circumstanțele tragediei.

Aceleași surse au precizat că Gabriela Popi dispăruse încă de vineri, iar familia și apropiații încercaseră în zadar să o contacteze.

Căutările au continuat timp de două zile, însă speranțele s-au risipit odată cu descoperirea corpului în Canalul Dunăre–Marea Neagră.

Mulți dintre cei care au interacționat cu medicul au transmis gânduri de adio pe rețelele de socializare:

„Astăzi, povestea ei s-a încheiat aici, dar a lăsat în mine o lumină care nu se va stinge. Ea a fost cea care mi-a spus prima că pot ajunge medic, că pot fi cea mai bună, chiar și atunci când eu nu credeam. Nu vă voi uita niciodată!”, a scris un fost pacient.

O altă persoană a transmis:

„Dumnezeu să aibă grijă de sufletul dvs, doamna doctor Gabriela Popi, ați fost omul care a fost lângă mine și copiii mei, atunci când mi-a fost greu, mereu aveați un sfat pentru noi, mereu îl chemați pe băiatul meu la dvs să îi vorbiți…..drum lin printre îngeri, doar bunul Dumnezeu știe ce a fost în sufletul dvs”.