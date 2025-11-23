Răsturnare de situație în cazul senatoarei agresate. Soția înșelată vrea pace cu amanta soțului

Un incident violent care a implicat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea și pe Oana Ungureanu, soția bărbatului cu care senatoarea ar avea o relație, a stârnit reacții publice și tensiuni în mediul politic și social, potrivit România TV.

După ce a fost agresată și i-a fost deteriorată mașina, senatoarea a primit un mesaj neașteptat de la Oana Ungureanu, care își exprimă dorința de a pune capăt conflictului.

Potrivit declarațiilor Valentinei Aldea, agresiunea a avut loc „fără motiv”, iar persoana care a comis-o, Oana Ungureanu, are „un comportament profund dezechilibrat”.

Evenimentele s-au petrecut într-un apartament din Sectorul 6 al Capitalei și au escaladat până la deteriorarea vehiculului senatoarei, cu o rangă metalică.

„Am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată. Violența nu e un subiect de bășcălie”, a declarat Valentina Aldea, potrivit România TV.

Oana Ungureanu a explicat că a aflat despre relația dintre soțul său și senatoare în urmă cu trei ani, deși aceasta durează de șase ani.

Ea a precizat că intenția sa nu a fost de a provoca scandal și că dorește să își exprime regretele.

Într-o intervenție în direct la România TV, Oana Ungureanu a subliniat că nu este o persoană agresivă și că dorește să transmită un mesaj de pace.

„Problemele cu soțul au apărut în urmă cu 3 ani, când am aflat. Nu sunt un om agresiv, nu susțin agresivitatea. Sunt mama unui adolescent căruia nu i-aș da un asemenea exemplu. Ea a fost chemată acolo de soțul meu, nu știam că va fi acolo.

Regret enorm ce s-a întâmplat, voi demonstra tot ce am susținut, îmi cer iertare în fața copilului meu, pentru că nu merita să vadă așa ceva. Dacă Dumnezeu ne-a dat această întâmplare, sunt sigură că vom trece cu bine”, a spus Oana Ungureanu.

Aceasta a mai precizat că discuțiile despre divorț nu au avut caracter serios și că relația cu soțul său rămâne una oficială, fiind încă căsătoriți.

„Am un mesaj pentru toată lumea – să nu încerce să rezolve problema prin violență. Violența nu aduce niciodată ceva bun”, a adăugat ea.

Oana Ungureanu și soțul său sunt căsătoriți de 17 ani și au împreună un fiu de 17 ani. Ea a menționat că evenimentele recente au fost rezultatul tensiunilor generate de relația extraconjugală, dar că intenționează să urmeze procedurile legale pentru a clarifica situația.

„S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT. (…) Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. Cu soțul a fost problema mai accentuată… și în această seară a avut loc o altercație”, a explicat Oana Ungureanu.

Ea a menționat că a solicitat un ordin de restricție și că va urma să se prezinte la INML pentru evaluare, afirmând că situația este analizată și prin prisma legislației privind violența domestică.

Incidentul a generat deja reacții publice și atrage atenția asupra modului în care conflictele personale dintre persoane publice pot escalada.

În acest moment, se așteaptă evoluția cazului în plan juridic și modul în care autoritățile vor gestiona atât agresiunea fizică, cât și distrugerea bunurilor.