HAI România! Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”







Pentru conferențiar dr. Rodica Olteanu, medic primar dermato-venerolog și director medical al Spitalului Clinic Colentina, medicina nu este doar o profesie, ci o adevărată misiune de viață. O misiune pe care o împlinește printr-o filosofie echilibrată - între practica medicală de zi cu zi, cercetarea continuă și formarea noilor generații de specialiști.

Iar în centrul tuturor acestor direcții se află învățarea continuă și grija reală față de pacient. Dr. Rodica Olteanu a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru tratamente moderne pentru boli autoimune și dermatologice severe” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”.