Turiștii care vizitează în această vară regiunea Cinque Terre din Italia riscă amenzi de până la 2.500 de euro dacă aleg să parcurgă traseele de drumeție purtând șlapi, sandale sau alte tipuri de încălțăminte considerate neadecvate, potrivit publicației People.

Măsura este aplicată de administrația Parcului Național Cinque Terre și are ca scop reducerea accidentelor pe traseele montane frecventate de mii de vizitatori.

Regula este în vigoare din 2019, însă autoritățile reamintesc în fiecare sezon estival importanța respectării acesteia, în contextul afluxului mare de turiști care ajung pe spectaculoasa coastă a Rivierei Italiene.

Zona este una dintre cele mai populare destinații turistice din Italia, fiind cunoscută pentru satele sale colorate, priveliștile asupra Mării Ligurice și rețeaua de trasee de drumeție.

Potrivit administrației parcului, traseele din Cinque Terre sunt dificile în anumite sectoare și prezintă porțiuni abrupte, înguste sau alunecoase. Din acest motiv, turiștii sunt obligați să poarte încălțăminte adecvată pentru drumeții.

„Acestea sunt trasee solicitante, în unele cazuri similare celor montane. Este esențial să aveți încălțăminte corespunzătoare”, declara în trecut Patrizio Scarpellini, directorul Parcului Național Cinque Terre, pentru CNN Travel.

Vizitatorii surprinși pe trasee purtând șlapi, sandale cu bretele sau alte modele considerate nesigure pot primi amenzi care ajung până la 2.500 de euro.

Autoritățile au amplasat indicatoare de avertizare și informează turiștii inclusiv în momentul achiziționării online a biletelor de acces.

Pe lângă obligația de a purta încălțăminte adecvată, administrația parcului a introdus în ultimii ani și măsuri pentru limitarea aglomerației pe cele mai populare trasee.

Începând din 2023, anumite sectoare sunt deschise temporar într-un singur sens de circulație în perioadele cu trafic intens. Un exemplu este traseul dintre Monterosso și Vernazza, unde accesul este permis într-o singură direcție între orele 09:00 și 14:00 în zilele aglomerate din lunile aprilie, mai și iunie.

Reprezentanții parcului susțin că măsura urmărește creșterea siguranței vizitatorilor și evitarea blocajelor pe porțiunile înguste și abrupte ale traseelor.

Administrația Parcului Național Cinque Terre recomandă vizitatorilor să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire fizică și să aibă asupra lor echipamentul necesar pentru drumeții.

Printre obiectele recomandate se numără încălțămintea de trekking, protecția solară, pălăria, apa și alimentele necesare pentru traseele mai lungi.

Autoritățile atrag atenția că temperaturile ridicate și terenul accidentat pot transforma o plimbare aparent ușoară într-o experiență solicitantă.

Pentru accesul pe traseele din Parcul Național Cinque Terre, turiștii trebuie să achiziționeze un Cinque Terre Trekking Card. Prețurile pornesc de la 10 euro în zilele obișnuite și ajung la 15 euro în perioadele cu aflux mare de vizitatori.

Cardul oferă acces la rețeaua de trasee administrate de parc și contribuie la finanțarea activităților de întreținere și siguranță desfășurate în zonă.