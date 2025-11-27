O celebră influenceriță riscă închisoare. Scandal în mediul online

O celebră influenceriță, la un pas de închisoare. Chiara Ferragni, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Italia, se confruntă cu acuzații grave care ar putea să-i aducă o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare.

Totul a pornit de la o campanie de sărbători prin care pandoro-ul „Pink Christmas”, promovat de Ferragni, urma să sprijine un spital de copii. Parchetul din Milano susține însă că influencerița ar fi indus publicul în eroare, exagerând impactul caritabil al campaniei.

Potrivit rechizitoriului, Ferragni ar fi sugerat că o parte din vânzările pandoro-ului ar fi donată către Spitalul Regina Margherita din Torino, destinat cercetării osteosarcomului și sarcomului Ewing. În realitate, susțin procurorii, donația fusese făcută cu luni înainte, iar încasările ulterioare au rămas în contul companiei.

Campania a atras atenția Autorității Antitrust din Italia, care a acuzat-o pe Ferragni și pe compania de cofetărie Balocco de practici comerciale înșelătoare, promovând produsul la un preț mult mai mare decât cel obișnuit, sub promisiunea unui scop caritabil.

Parchetul a cerut ca influencerița să fie condamnată pentru fraudă. „Solicităm pedeapsa cu un an și opt luni de închisoare pentru Chiara Ferragni, în urma înșelăciunii legate de pandoro-ul de Crăciun și de ouăle de Paște,” a declarat reprezentantul Parchetului în cadrul ședinței preliminare, desfășurate pe 25 noiembrie, în fața judecătorului Ilio Mannucci Pacini.

Alături de Ferragni, procurorul a cerut aceeași condamnare și pentru fostul său colaborator apropiat, Fabio Maria Damato. Totodată, Francesco Cannillo, președintele Cerealitalia, este vizat de o pedeapsă de un an de închisoare. Următoarea ședință în acest caz va avea loc pe 5 decembrie, când avocații apărării își vor prezenta pledoariile pentru achitare.

Procesul a atras atenția și societății civile. Judecătorul a aprobat constituirea ca parte civilă a asociației „Casa dei consumatori”, în timp ce alte organizații au acceptat acorduri tranzacționale. Ferragni a efectuat deja plăți în valoare de 3,4 milioane de euro înainte de judecarea procesului.

Cazul evidențiază tensiunea dintre marketingul influencerițelor și responsabilitatea socială. În sezonul sărbătorilor 2022, promovarea pandoro-ului „Pink Christmas” a fost intens mediatizată de Ferragni, iar postările sale de pe rețelele sociale prezentau campania ca pe o inițiativă cu impact umanitar major.

Totuși, ancheta a arătat că suma reală donată fusese mult mai mică decât cea sugerată, iar diferența a rămas în contul companiei.

Ca urmare, Chiara Ferragni a fost amendată cu un milion de euro, iar Balocco a fost obligată să plătească 420.000 de euro. Acum, procesul penal continuă, iar influencerița riscă să-și petreacă aproape doi ani în închisoare, dacă instanța îi va valida vinovăția.