O alunecare de teren, cauza accidentului feroviar din Germania

Germania se confruntă cu un grav accident feroviar, petrecut duminică seara în apropiere de orașul Riedlingen, în landul Baden-Württemberg, din sud-vestul țării.

Un tren cu aproximativ 100 de pasageri a deraiat în jurul orei locale 18:10 (19:10, ora României), incident soldat cu trei victime printre care conductorul trenului și un membru al echipajului de bord și cel puțin 41 de persoane rănite, unele dintre ele în stare gravă.

Autoritățile germane suspectează că deraierea a fost cauzată de o alunecare de teren provocată de intemperii. Poliția din Ulm și Parchetul din Ravensburg au transmis, într-un comunicat comun, că „potrivit primelor ipoteze, ploi puternice care s-au abătut asupra zonei în care a avut loc accidentul ar fi provocat revărsarea unor canalizări”. Serviciile meteorologice confirmă că în momentul producerii incidentului, regiunea era afectată de furtuni violente.

„Apa ar fi putut provoca o alunecare de teren în terasamentul de la marginea căii ferate, ceea ce ar fi antrenat deraierea trenului”, au precizat anchetatorii. În același timp, ei au subliniat că nu există niciun indiciu care să sugereze comiterea unui act criminal.

