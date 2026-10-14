Social

RO-Alert în nordul județului Tulcea, după o posibilă incursiune a dronelor

RO-Alert în nordul județului Tulcea, după o posibilă incursiune a dronelorDrona / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Autoritățile au emis miercuri dimineață un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unor drone. Potrivit reprezentanților ISU Tulcea, până la momentul transmiterii informației nu au fost primite apeluri de urgență.

Recomandările transmise prin RO-Alert

Mesajul primit de populație a inclus recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alarme aeriene.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea.

CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest

Stiri calde

08:48 - CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav

08:41 - Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

08:33 - Încă 17 capitole deschise în negocierile cu Uniunea Europeană. Republica Moldova țintește aderarea până în 2028

08:25 - A promovat prima probă pentru directorii de școli, dar este dispusă să se retragă. Directoarea Colegiului Loga din Ti...

08:18 - Trump, despre scandalul cadourilor în care este implicată fosta logodnică a fiului său: „Nu ne-a plăcut ce am citit”

08:10 - Cătălin Iordăchescu, sau „Il Rumeno”. Omul din spatele "Tezaur" și a jumătate din centrul Lugano, explică succesul

HAI România!

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Cardul de sănătate va fi scos din uz. Ce se va schimba pentru pacienți

Cardul de sănătate va fi scos din uz. Ce se va schimba pentru pacienți

Proiecte speciale