Din cuprinsul articolului Recomandările transmise prin RO-Alert

Autoritățile au emis miercuri dimineață un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, prin care populația a fost avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unor drone. Potrivit reprezentanților ISU Tulcea, până la momentul transmiterii informației nu au fost primite apeluri de urgență.

Mesajul primit de populație a inclus recomandări privind măsurile de protecție în cazul unei alarme aeriene.

„Alarmă aeriană (Posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea.