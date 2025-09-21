Numărul 13, norocos pentru Vali Boghean. Câţi ani a împlinit artistul

Republica Moldova. Vali Boghean, cunoscut compozitor, interpret şi cantautor din Republica Moldova împlineşte duminică, 21 septembrie, vârsta de 48 de ani.

Vali Boghean s-a născut în satul Bumbăta din raionul Ungheni, într-o familie cu 14 copii. Viitorul artist fiind al 13-lea la număr.

Majoritatea fraţilor au ajuns muzicieni. Dar Valentin este cel care şi-a făcut un nume în cultura moldovenească.

Talentul lui Vali Boghean s-a manifestat încă în copilărie. Primele lecţii de muzică micuţul Valentin le-a luat de la tatăl său. Acesta a fost lăutar. A cântat toată viaţa la nunţi şi cumetrii.

Când a împlinit opt ani, Valentin a început să studieze pianul la Școala de muzică din Corneşti. Peste doi ani, a urmat trompeta. Iar la 13 ani cânta în orchestra de instrumente populare de la Centrul de Creație al copiilor din orașul Ungheni. Acolo descoperă jazzul şi se îndrăgosteşte de acest gen muzical.

Primele experiențe scenice le-a avut în cadrul formației „Aghelia”, fondată în 1992 împreună cu șase dintre frații săi. Denumirea a fost aleasă în memoria fratelui mai mare, dispărut în circumstanțe suspicioase în armata sovietică. În scurt timp, trupa a devenit în scurt timp foarte populară atât în Ungheni cât și în republică.

Ulterior, în anul 2000, a înființat trupa „X-Band”, cu care a obținut premii la festivaluri naționale și internaționale.

Cariera sa a fost marcată de colaborări remarcabile cu formația „Trigon”. Precum şi de muzicieni din Georgia și Balcani. S-a implicat în mai multe proiecte de etno-jazz, care i-au consolidat reputația de improvizator talentat.

În 2009, Vali Boghean a fondat „Vali Boghean Band”. Acest proiect care îi poartă numele a devenit marca artistică a muzicianului. Formația combină jazzul balcanic, muzica populară, influențele orientale și elemente clasice, creând un stil distinct, apreciat atât pe plan local, cât și internațional.

Acest buchet muzical creează cele mai variate sentimente, creând o atmosferă în care toată lumea se poate regăsi.

Toți membrii sunt muzicieni cu experiență vastă din multe proiecte naționale și internaționale.