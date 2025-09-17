„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni

România a rămas „prizonieră într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele”, iar schimbările sunt amânate de teama celor care profită de acest sistem depășit, spune consilierul prezidențial Radu Burnete, responsabil pe teme economice și sociale.

El a transmis un mesaj critic la adresa clasei politice și a administrației din România.

„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informațional și ideologic barbar care vine din est, dar și din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel”,a scris Burnete pe Facebook.

Consilierul critică lipsa reformelor și structura birocratică.

„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie”, a transmis Burnete.

În opinia sa, companiile de stat ineficiente nu mai pot fi menținute, iar privatizarea sau listarea lor la bursă ar trebui privite ca soluții firești. „Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat”, a mai spus acesta.

În privința digitalizării, Burnete afirmă că România a rămas cu mult în urmă. „Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public, nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă.”

Oficialul de la Cotroceni susține că România dispune, pentru prima oară, de capital autohton suficient pentru a genera „al doilea miracol economic după cel al aderării la UE”.

„Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente”, a precizat Burnete.

El consideră că discuțiile sterile despre plafonarea prețurilor ar trebui înlocuite de măsuri concrete. „Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină?”, a transmis consilierul prezidențial.

„Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări”, a scris acesta.

El a recunoscut că mesajele sale provoacă uneori nemulțumiri. „La fiecare postare cineva îmi scrie că ne-am săturat de vorbe. N-am ce face. O să vă agasez în continuare pentru că sunt lucruri pe care vreau să le audă și administrația și partidele și toți cei care vor o Românie mai sigură și mai prosperă”, a explicat consilierul.

Totodată, Burnete a amintit reproșurile care i-au fost aduse. „Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României.”

În finalul mesajului său, Radu Burnete afirmă că dificultatea principală a țării nu ține de geopolitică, ci de incapacitatea de a ține pasul cu schimbările globale.

„Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică... Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”.