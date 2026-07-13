Liderii a nouă state europene au convenit, alături de Ucraina, să creeze o coaliție integrată de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat luni, 13 iulie, Președinția Franței. Inițiativa urmărește dezvoltarea unei arhitecturi comune de apărare antirachetă, capabilă să răspundă amenințărilor viitoare, potrivit Associated Press.

Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit participă la noul proiect împreună cu Ucraina. Acordul a fost anunțat în contextul reuniunilor de la Paris dedicate sprijinului pentru Kiev și consolidării apărării europene.

Potrivit declarației transmise de Președinția Franței, statele participante consideră că protejarea continentului necesită o abordare comună, bazată pe integrarea sistemelor și cooperarea dintre industriile de apărare.

„Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală, bazată pe o arhitectură integrată de apărare antirachetă, pentru a descuraja și contracara viitoarele amenințări cu rachete. Aceasta trebuie dezvoltată printr-un efort colectiv, deschidere tehnologică și cooperare industrială bazată pe încredere”, se arată în declarație.

Noua coaliție nu ar urma să înlocuiască sistemele de apărare antirachetă aflate deja în dotarea statelor europene.

Conform documentului, proiectul „va completa sistemele existente de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv soluțiile europene suverane deja achiziționate sau care urmează să fie achiziționate de țările participante”.

Implicarea Ucrainei oferă coaliției acces la experiența acumulată de Kiev în confruntarea cu atacuri masive cu rachete balistice și drone. În ultimii ani, apărarea aeriană a devenit una dintre principalele priorități militare ale autorităților ucrainene.

Evenimentul Zilei relata, înaintea reuniunii de la Paris, că aliații occidentali urmăresc să consolideze capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele balistice, în condițiile intensificării atacurilor rusești. Printre sistemele aflate în centrul discuțiilor se numără Patriot și sistemul franco-italian SAMP/T.

În paralel, Kievul încearcă să dezvolte soluții antirachetă care să poată fi produse în număr mai mare și la costuri mai reduse.

Inițiativa pune accent pe interoperabilitate și pe cooperarea industrială între statele participante. Obiectivul este ca sistemele naționale și soluțiile dezvoltate în Europa să poată contribui la o structură mai amplă de apărare împotriva amenințărilor balistice.

Acordul marchează un nou pas în eforturile statelor europene de a-și consolida capacitățile de apărare și de a coordona mai strâns investițiile în tehnologii antirachetă.

Detaliile privind calendarul, finanțarea și contribuția exactă a fiecărei țări urmează să fie stabilite în cadrul cooperării dintre membrii coaliției.