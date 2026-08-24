Norvegia va continua să dezvolte resursele de petrol și gaze din Marea Barents, indiferent dacă Uniunea Europeană va menține sprijinul pentru un moratoriu asupra noilor exploatări de hidrocarburi din Arctica, a declarat ministrul norvegian al Energiei, Terje Aasland, pentru Reuters.

Decizia este importantă pentru securitatea energetică a Europei. După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, acoperind aproximativ 30% din necesarul de gaze al Uniunii Europene și al Marii Britanii. Guvernul de la Oslo vrea să mențină producția și exporturile la niveluri apropiate de cele actuale cel puțin până în 2035.

Producția de gaze a Norvegiei a fost anul trecut aproape de niveluri record, iar extracția de petrol a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2009. Prognozele oficiale indică însă o scădere semnificativă a producției după 2030, dacă nu vor fi descoperite și dezvoltate noi resurse.

În acest context, autoritățile norvegiene consideră că Marea Barents va avea un rol important în menținerea capacității de producție.

„În actualul context geopolitic și de securitate și având în vedere situația resurselor, cred că activitatea continuă în Marea Barents servește atât intereselor Norvegiei, cât și celor europene”, a declarat Terje Aasland înaintea conferinței Offshore Northern Seas (ONS), organizată la Stavanger.

Uniunea Europeană susține în prezent oprirea dezvoltării de noi proiecte de petrol și gaze în Arctica, invocând protecția mediului și vulnerabilitatea ecosistemelor din regiune. Totuși, politica europeană este analizată în contextul noilor preocupări privind securitatea energetică.

Terje Aasland a declarat că Norvegia susține necesitatea continuării exploatărilor din nord dacă țara vrea să rămână un furnizor important pentru Europa.

„Dacă Norvegia va rămâne un furnizor pe termen lung de petrol și gaze pentru Europa, atunci Arctica trebuie să facă parte din această discuție”, a spus ministrul norvegian.

Guvernul de la Oslo susține că zonele din Marea Barents deschise activităților petroliere sunt lipsite de gheață, ceea ce, potrivit autorităților norvegiene, reduce anumite riscuri asociate exploatării. În plus, sectorul energetic este considerat important pentru menținerea locurilor de muncă și a comunităților din nordul Norvegiei, inclusiv în regiunile apropiate de granița cu Rusia.

Aasland a subliniat că Norvegia își va exercita dreptul suveran de a decide asupra exploatării propriilor resurse, chiar dacă Bruxellesul va continua să susțină restricții privind hidrocarburile din Arctica.

„Vom dezvolta aceste zone, iar apoi va fi alegerea UE dacă vrea să impună un moratoriu asupra achiziției gazului sau petrolului”, a declarat ministrul.

Petrolul extras din regiunea arctică ar putea fi comercializat pe piețele globale, în timp ce gazele ar putea fi exportate și sub formă de gaz natural lichefiat, prin infrastructura LNG din apropierea orașului Hammerfest.

Și directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a cerut anterior Uniunii Europene să reanalizeze opoziția față de noile proiecte de petrol și gaze din Arctica.

Argumentul principal este legat de securitatea energetică a Europei și de necesitatea găsirii unor surse stabile de energie într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și de reducerea dependenței de resursele rusești.

Există însă și critici față de această strategie. Oponenții noilor exploatări susțin că proiectele din Arctica necesită mulți ani pentru a deveni operaționale și nu ar putea rezolva problemele imediate ale Europei în domeniul energiei.

În paralel cu producția de petrol și gaze, Norvegia este unul dintre cei mai mari producători europeni de energie hidroenergetică. Țara exportă energie electrică către alte state europene prin interconectoare.

În trecut, Norvegia a fost prezentată drept „bateria verde” a Europei. Terje Aasland consideră însă că această abordare nu mai reflectă realitatea actuală.

„A fost o idee greșită”, a declarat ministrul, explicând că Norvegia nu poate echilibra singură piața europeană de electricitate.

Autoritățile norvegiene au anunțat că nu intenționează să construiască noi interconectoare de energie electrică, deși Oslo spune că va continua cooperarea cu Europa în domeniul energetic.