Irlanda de Nord, în doliu. Doi morți după focuri de armă

O serie de împușcături produse miercuri dimineață într-o zonă rurală din nordul Irlandei a provocat moartea a două persoane și rănirea gravă a altor două, conform informațiilor furnizate de Poliția Serviciului din Irlanda de Nord (PSNI).

Tragedia s-a petrecut în apropierea satului Maguiresbridge, la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Belfast. Poliția a fost alertată în jurul orei 8 dimineața, ora locală, iar la fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție și paramedici. Serviciul de ambulanță a confirmat că cele două persoane rănite au fost transportate de urgență la două spitale din regiune, starea acestora fiind considerată critică, potrivit CBS42.

Detaliile legate de motivul incidentului nu au fost făcute publice de autorități, însă primele declarații ale oficialilor locali sugerează că ar putea fi vorba despre un caz de violență domestică. Jemma Dolan, membră a Adunării din Irlanda de Nord și reprezentantă a zonei afectate, a menționat pe rețelele sociale că ar fi vorba despre „un incident domestic”.

La rândul său, Deborah Erskine, o altă reprezentantă locală, a declarat că întreaga comunitate este „profund șocată” de cele întâmplate. „Este o zonă rurală, liniștită. Oamenii de aici nu sunt obișnuiți cu astfel de tragedii. Îmi exprim cele mai sincere condoleanțe față de familiile îndoliate. Viețile lor au fost răsturnate într-o dimineață”, a afirmat Erskine.

Poliția a subliniat că nu există un pericol continuu pentru populație în urma acestui incident. Într-o declarație oficială, PSNI a precizat că ancheta este în desfășurare, însă nu se suspectează prezența unui atacator în libertate, ceea ce sugerează o situație izolată.

