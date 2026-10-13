Plata cu cardul va putea fi efectuată fără o conexiune activă la rețeaua bancară, potrivit noilor cerințe anunțate pentru piața europeană. Măsura se va aplica treptat din 2027 și urmărește menținerea funcționării tranzacțiilor în cazul unor întreruperi ale comunicațiilor sau ale alimentării cu energie electrică.

Compania Mastercard a decis extinderea tehnologiei după pana de curent care a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025. Aproximativ 55 de milioane de persoane s-au confruntat atunci cu imposibilitatea efectuării plăților digitale.

Potrivit calendarului prezentat de Mastercard, toate cardurile nou-emise în Europa, începând din februarie 2027, vor trebui să permită realizarea tranzacțiilor offline. Din mai 2027, cerința se va aplica și terminalelor de plată noi, inclusiv celor instalate pentru înlocuirea echipamentelor existente.

Sistemul va permite utilizarea cardului cu cip și a codului PIN chiar și atunci când terminalul nu poate comunica temporar cu rețeaua de plăți. Funcția este destinată cumpărăturilor din supermarketuri, magazine alimentare, farmacii și benzinării. De asemenea, va putea fi folosită la automatele de bilete și la alte echipamente automate pentru serviciile de transport.

Plățile fără conexiune la rețea vor putea fi efectuate numai dacă terminalul beneficiază de alimentarea electrică necesară funcționării.

Noua tehnologie utilizează cipul cardului pentru păstrarea securizată a unor limite de cheltuieli stabilite în prealabil. Atunci când terminalul pierde legătura cu rețeaua, acesta va putea autoriza tranzacția local, fără confirmarea imediată din partea băncii.

Valoarea maximă a unei operațiuni offline va fi de 200 de euro. Se va aplica însă limita aprobată anterior de banca emitentă, care poate fi mai mică. După restabilirea conexiunii, operațiunile efectuate offline vor fi transmise pentru procesarea bancară.

În România, implementarea acestor cerințe urmărește reducerea dependenței plăților electronice de funcționarea permanentă a rețelelor de comunicații.

„Pe măsură ce plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, crește și importanța unei infrastructuri care să funcționeze în condiții cât mai diverse. În România, am făcut progrese importante în adoptarea plăților electronice, iar următorul pas este să consolidăm capacitatea sistemului de a face față situațiilor neprevăzute. Introducerea plăților offline, începând din 2027, contribuie la acest obiectiv și oferă consumatorilor și comercianților mai multă flexibilitate în situațiile în care apar probleme de conectivitate”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Plățile offline au fost implementate anterior de Mastercard în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. În Letonia, tehnologia a permis continuarea tranzacțiilor cu cardul în timpul unei furtuni care a afectat alimentarea cu energie electrică. Magazinele dotate cu generatoare au putut accepta plăți chiar dacă rețeaua era afectată.

Un alt incident a avut loc în Danemarca, în primăvara anului 2026, când o defecțiune tehnică a întrerupt comunicarea dintre terminale și sistemul de plăți.

În această situație, procedurile Mastercard pentru cazuri de criză au permis continuarea unui număr important de tranzacții la comercianții care furnizau produse și servicii esențiale. Experiențele din cele două state au contribuit la decizia de extindere a sistemului la nivel european.

Compania a avut discuții cu guvernele naționale, băncile centrale, autoritățile de reglementare și partenerii implicați în funcționarea infrastructurii de plăți.

Noile cerințe urmăresc să permită populației să cumpere produse de bază chiar și atunci când apar probleme majore de conectivitate. Printre cumpărăturile vizate se numără alimentele, medicamentele și combustibilul, pentru care imposibilitatea utilizării cardurilor poate crea dificultăți în situații de criză.

„Chiar și atunci când apar pene de curent sau întreruperi de rețea, oamenii trebuie să poată cumpăra alimente, combustibil sau medicamente. Experiența de până acum ne-a arătat că plățile offline pot face o diferență reală în astfel de situații. Prin extinderea acestei tehnologii în Europa, îi putem ajuta pe oameni să plătească în continuare pentru lucrurile de care au nevoie, inclusiv atunci când apar situații neprevăzute”, a declarat Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments, Mastercard.

Compania a anunțat că, în ultimele 12 luni, a investit și în dezvoltarea infrastructurii locale de plăți și în consolidarea securității cibernetice. Extinderea funcționalității offline va începe în 2027 și va include România, Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Polonia și Regatul Unit, alături de alte state și teritorii europene.

Implementarea va fi realizată treptat, pe măsură ce cardurile nou-emise și terminalele de plată vor deveni compatibile cu noile cerințe tehnice.