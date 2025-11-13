Florian Coldea, implicat în afaceri cu echipamente de protecție în perioada pandemiei

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, apare într-un nou scandal legat de perioada pandemiei. Potrivit unor documente obținute de România TV, numele său figurează în conversații și declarații care indică o posibilă implicare în achizițiile de echipamente de protecție din timpul crizei COVID-19. În același dosar, generalul Dumitru Dumbravă a recunoscut în fața procurorilor DNA că îl ținea la curent pe Coldea cu evoluția cazului Cătălin Hideg, afaceristul care a formulat denunțuri împotriva foștilor ofițeri.

Potrivit documentelor prezentate de sursa citată, Florian Coldea apare în centrul unei rețele de influență care a profitat de criza sanitară din 2020. Pe 25 martie 2020, într-o conversație pe WhatsApp cu Daniel Moldoveanu, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, Coldea întreba despre posibilitatea de a importa măști și despre prețurile de achiziție.

Fostul prim-adjunct al SRI recomanda alegerea modelelor mai ieftine, de culoare albastră, la „1,5 euro bucata”, și îi explica interlocutorului că are acces la companii de stat din China care puteau furniza și alte echipamente: costume, ochelari, ventilatoare, paturi de spital și corturi.

Daniel Moldoveanu, audiat ulterior de procurorii DNA, ar fi încercat să intervină între foștii ofițeri de informații și omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțător în dosar, pentru ca acesta să își retragă plângerea și probele depuse. Moldoveanu, cunoscut ca un personaj influent în perioada guvernării PDL, este și nașul de cununie al fostului ministru de Finanțe Sorin Blejnar, acuzat de corupție.

Pe 23 mai 2024, fostul general SRI Dumitru Dumbravă a fost audiat la DNA în calitate de suspect. În declarația scrisă, acesta a relatat că Florian Coldea i-ar fi cerut să analizeze „o situație complicată” din punct de vedere juridic și economic, urmând să fie contactat de un apropiat al lui Cătălin Hideg.

„La aproximativ o lună sau două de la aceste discuții, am fost sunat de către un domn care s-a prezentat ca fiind Dan Tocaci”, a relatat Dumbravă. El a descris întâlnirea din biroul său din Piața Unirii, unde Cătălin Hideg i-ar fi înmânat rechizitoriul pe un stick. După ce l-a parcurs, generalul i-a spus omului de afaceri „că problema nu este dacă va fi sau nu condamnat, ci dacă va fi minim sau maxim”, recomandându-i avocatul Doru Trăilă.

După întrevedere, Dumbravă l-a contactat pe Coldea pentru a-i relata discuția, iar fostul prim-adjunct i-ar fi cerut o nouă întâlnire cu Bogdan Neidoni, o altă persoană implicată, care aștepta de luni de zile o discuție.

Întrebată de procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, dacă îl ținea la curent pe Florian Coldea cu privire la mersul dosarului Hideg, Dumbravă a răspuns afirmativ. El a adăugat că i-a spus denunțătorului că „nu poate promite că va influența judecătorii și că nu are o baghetă magică”.

Cazul celor doi foști generali ai SRI s-a complicat după moartea lui Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice, în septembrie 2025. Rudele acestuia au fost introduse în dosar ca parte civilă pentru continuarea procedurilor patrimoniale. Curtea de Apel a stabilit un nou termen pentru 24 noiembrie 2025, dată la care vor fi analizate actele procedurale și eventualele cereri ale moștenitorilor.

În seara în care Dumbravă a decedat, Florian Coldea a fost surprins la Monaco, participând la o petrecere tematică intitulată „Carnavalul de la Rio”, organizată într-un restaurant exclusivist – Amazónico Monte-Carlo, cunoscut pentru decorul său tropical și atmosfera extravagantă.