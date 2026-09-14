Alice-Claudița Mandeș, maior în Armata României, este femeia despre care surse citate de presă susțin că ar fi avut o relație cu generalul-maior (r) Dorin Ioniță, găsit decedat prin împușcare într-o casă pe care o construia în Păulești, județul Prahova. Circumstanțele exacte ale decesului sunt investigate în cadrul unei anchete penale aflate în desfășurare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în seara de 10 septembrie, o femeie în vârstă de 46 de ani a apelat numărul 112 și a reclamat că ar fi fost agresată de un bărbat cu care avea o relație. Femeia ar fi obținut ulterior un ordin de protecție. În aceeași seară, generalul s-ar fi deplasat la domiciliu, de unde ar fi luat o armă deținută legal, după care a mers la imobilul din Păulești. Câteva ore mai târziu, acesta a fost găsit împușcat în cap în garajul casei.

Alice-Claudița Mandeș este cadru militar și maior în Armata României, cu activitate în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite. Potrivit informațiilor publicate în presă, aceasta ar fi practicat scrima, la floretă, fiind legitimată la CSA Steaua București.

Conform declarației sale de avere, Mandeș ocupa, în 2024, o funcție de conducere în cadrul Unității Militare 02537 București. Activitatea sa este legată, între altele, de pregătirea personalului militar pentru participarea la operații multinaționale.

Cariera lui Alice Mandeș s-a intersectat cu cea a generalului Dorin Ioniță și în cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite, structură pe care acesta a condus-o timp de aproape șase ani. Cei doi au activat în aceeași structură militară într-o perioadă care s-a suprapus.

Declarația de avere depusă de Alice Mandeș la 12 iunie 2024 indică două apartamente: unul de 47,50 metri pătrați, cumpărat în 2009, și unul de 64 de metri pătrați, achiziționat în 2014. Ambele erau deținute integral de aceasta.

În document mai apare un autoturism Hyundai Tucson, fabricat în 2018 și dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, precum și un credit de 24.000 de euro contractat la BRD în 2009, cu scadența în 2039.

Pentru anul menționat, veniturile declarate au fost de 104.083 de lei din salariu, 12.410 lei reprezentând norma de hrană și 3.400 de lei drept normă de echipament. În total, veniturile declarate se ridică la 119.893 de lei, echivalentul unei medii de aproximativ 9.991 de lei pe lună.

Relația dintre Alice Mandeș și Dorin Ioniță, precum și circumstanțele exacte care au precedat moartea generalului fac în prezent obiectul verificărilor autorităților. Până la finalizarea anchetei, informațiile privind natura relației dintre cei doi și legătura acesteia cu evenimentele din 10 septembrie rămân la nivelul afirmațiilor și informațiilor publicate în presă.