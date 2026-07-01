Jurnalista Carla Tanasie a susținut, după perchezițiile desfășurate de DIICOT în dosarul care îl vizează pe Viorel Pașca, că investigația realizată de ea în vara anului 2025 a scos la iveală neregulile grave privind activitatea acestuia. Totodată, ea a criticat susținerea publică de care Pașca s-a bucurat în ultimii ani. Jurnalista a adăugat că, după documentarea realizată împreună cu colega sa în iulie 2025, a devenit ținta unor atacuri repetate din partea lui Viorel Pașca.

Potrivit acesteia, cele două au fost numite în mod constant „blondele de la București”.

Carla Cristina Tănasie spune că ancheta jurnalistică a început după ce Viorel Pașca ar fi lăsat șapte persoane cu dizabilități pe treptele DGASPC Mehedinți, după ce acestea i-ar fi fost trimise de Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin.

„Mi-a spus că a făcut asta pentru că nu a primit niște documente pentru acei oameni și s-a enervat”, a relatat jurnalista despre conversația telefonică purtată cu acesta.

Potrivit acesteia, în aceeași discuție, Viorel Pașca i-ar fi spus că găzduiește sute de persoane în locuințele sale și că, în aproximativ două decenii, peste 3.000 de oameni au trecut prin acestea, dintre care în jur de 1.000 au murit.

Ulterior, Carla Cristina Tănasie s-a deplasat în județul Bihor împreună cu activista Georgiana Pascu pentru a verifica situația din teren. Jurnalista afirmă că a constatat personal modul în care erau organizate imobilele.

„Am văzut cu ochii mei cum acele case erau organizate ca un azil. Exista o «șefă» care răspundea de oamenii angajați și de cei care munceau la negru”, susține aceasta. Totodată, ea afirmă că mai multe femei din localitate i-au declarat că lucrau acolo fără forme legale.

Jurnalista mai spune că, după realizarea interviului, Viorel Pașca s-ar fi răzgândit și nu ar mai fi dorit difuzarea materialului. Potrivit acesteia, el ar fi încercat să împiedice publicarea investigației, inclusiv prin depunerea unei plângeri la CNA, însă demersul nu a avut succes.

În aceeași postare, Carla Cristina Tănasie afirmă că ulterior a intrat în posesia unor documente care ar indica existența unor sesizări privind presupusa desfășurare ilegală a activității lui Viorel Pașca, despre care susține că nu ar fi fost luate în considerare de autorități.

De asemenea, jurnalista susține că pe pagina de Facebook a lui Viorel Pașca existau fotografii și relatări care arătau transportul unor beneficiari în portbagajul unei mașini și abandonarea unui cadavru pe holul unei primării. În opinia sa, aceste situații reprezentau indicii privind existența unor probleme grave legate de modul în care era desfășurată activitatea.

În final, Carla Cristina Tănasie consideră că ancheta penală ar trebui să analizeze nu doar activitatea lui Viorel Pașca, ci și rolul instituțiilor statului care, în opinia sa, ar fi direcționat persoane către acesta și ar fi permis funcționarea unui centru fără forme legale.