Noi atacuri aeriene în Iran. Trei persoane au murit

Vineri, în nord-vestul Iranului au fost auzite mai multe explozii, potrivit televiziunii iraniene de stat. Acestea au avut loc după o serie de atacuri aeriene ale Israelului pe teritoriul Republicii Islamice, informează AFP.

„Acum câteva minute, noi explozii au fost auzite în provincia Azerbaidjanul de Est”, a anunțat postul.

Agenția de presă iraniană Tasnim a raportat, de asemenea, că zece instalații din această provincie au fost vizate de o serie de atacuri, iar cel puțin trei persoane au murit.

Armata israeliană a transmis, vineri, că a lovit instalațiile subterane ale uzinei de îmbogățire a uraniului de la Natanz, situată în centrul Iranului, în cadrul unei serii de atacuri aeriene asupra instalațiilor nucleare din țară.

„Instalaţiile subterane au fost atinse, inclusiv o hală de îmbogăţire, pe mai multe nivele, cu centriguge, săli electrice şi alte infrastructuri de susţinere. În plus, s-a atacat infrastructura crirică a instalaţiei care-i permite să funţcioneze şi să facă să avanseze proiectul armelor nucleare ale regimului”, a anunțat armata israeliană, într-un comunicat.

⭕️ IAF fighter jets, guided by precise intelligence, struck the Iranian regime's uranium enrichment site in the Natanz area overnight. This is the largest uranium enrichment site in Iran, which has operated for years to achieve nuclear weapons capability and houses the… pic.twitter.com/JVLIZFHwLm

— Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025