Vremea Breaking news

Noapte polară în România. Alertă ANM: Este bine să rămâneți la adăpost

Comentează știrea
Noapte polară în România. Alertă ANM: Este bine să rămâneți la adăpostSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute în regiuni precum Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zonele montane, unde mercurul în termometre va coborî până la -15…-10 grade Celsius, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturi extrem de scăzute

Specialiștii avertizează că frigul se va menține până în zorii zilei, iar condițiile meteo pot afecta semnificativ traficul rutier și desfășurarea activităților cotidiene.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să limiteze deplasările pe timp de noapte, să poarte haine groase în straturi, căciuli și mănuși, și să fie foarte atenți la sursele de încălzire din locuințe.

Este esențial ca sobe sau alte instalații de încălzire să fie utilizate corect și să nu fie lăsate nesupravegheate. Autoritățile atrag atenția și asupra protecției animalelor, care resimt gerul la fel de puternic și au nevoie de adăpost adecvat.

Șefii SRI și SIE, negociați la pachet cu marile parchete. Cum arată „marea înțelegere” care se conturează la început de 2026
Șefii SRI și SIE, negociați la pachet cu marile parchete. Cum arată „marea înțelegere” care se conturează la început de 2026
Dan Andronic, despre creșterea taxelor: A fost un experiment politic pur
Dan Andronic, despre creșterea taxelor: A fost un experiment politic pur

Șoferii trebuie să fie precauți pe drumurile înghețate sau acoperite cu zăpadă, să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să se asigure că mașinile sunt echipate corespunzător pentru iarnă.

Școlile vor fi închise și vineri

În contextul acestor condiții, Ministerul Educației a anunțat că activitatea didactică a fost suspendată sau desfășurată online în peste 150 de unități de învățământ din țară. Măsura a fost luată din cauza drumurilor impracticabile, avariilor la alimentarea cu energie electrică sau agent termic, precum și a avertizărilor meteorologice emise de ANM.

Viscol

Viscol. Sursa foto: Dreamstime.com

Cele mai afectate județe sunt Hunedoara, unde aproximativ 47.700 de elevi nu au putut participa fizic la cursuri, și alte județe precum Bihor, Alba, Bacău, Iași, Satu Mare, Prahova, Timiș, Dolj, Caraș-Severin și Neamț. În Hunedoara, 40 de școli au suspendat complet cursurile, 26 au optat pentru format hibrid, iar 37 au continuat activitatea exclusiv online.

Printre unitățile de învățământ afectate se numără Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea (Bihor), Școala Gimnazială Ardeoani (Bacău), Școala Dobrovăț (Iași), Școala Primară Aiton (Cluj) și numeroase structuri din județul Hunedoara.

Ninsori, polei și vânt puternic în Bistrița

În Bistrița-Năsăud, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis închiderea tuturor școlilor din municipiu pe 9 ianuarie, în urma codului galben emis de ANM, care prevede ninsori, polei, intensificări ale vântului și temperaturi extrem de scăzute.

Deciziile privind suspendarea cursurilor sau trecerea în format online au fost luate la nivel local, în funcție de situația fiecărei unități, accesibilitatea acesteia și starea rețelelor de energie și încălzire. Recuperarea materiei școlare va fi stabilită de consiliile de administrație ale școlilor, pentru a nu afecta procesul educațional.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:36 - UE investighează platforma X a lui Elon Musk, după imaginile cu minori generate de AI
22:28 - De la 3 ani cu suspendare la 4 ani de închisoare. Motivarea instanței în cazul lui Chițoiu
22:16 - Șefii SRI și SIE, negociați la pachet cu marile parchete. Cum arată „marea înțelegere” care se conturează la început ...
22:07 - Dan Andronic, despre creșterea taxelor: A fost un experiment politic pur
22:00 - Noi acuzații la adresa lui Billy Ray Cyrus. Fosta soție nu renunță
21:52 - Trafic paralizat de ninsori și polei. Poliția, intervenții în lanț în Chișinău și pe drumurile naționale

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale