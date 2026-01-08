Noapte polară în România. Alertă ANM: Este bine să rămâneți la adăpost

România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute în regiuni precum Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zonele montane, unde mercurul în termometre va coborî până la -15…-10 grade Celsius, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Specialiștii avertizează că frigul se va menține până în zorii zilei, iar condițiile meteo pot afecta semnificativ traficul rutier și desfășurarea activităților cotidiene.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să limiteze deplasările pe timp de noapte, să poarte haine groase în straturi, căciuli și mănuși, și să fie foarte atenți la sursele de încălzire din locuințe.

Este esențial ca sobe sau alte instalații de încălzire să fie utilizate corect și să nu fie lăsate nesupravegheate. Autoritățile atrag atenția și asupra protecției animalelor, care resimt gerul la fel de puternic și au nevoie de adăpost adecvat.

Șoferii trebuie să fie precauți pe drumurile înghețate sau acoperite cu zăpadă, să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să se asigure că mașinile sunt echipate corespunzător pentru iarnă.

În contextul acestor condiții, Ministerul Educației a anunțat că activitatea didactică a fost suspendată sau desfășurată online în peste 150 de unități de învățământ din țară. Măsura a fost luată din cauza drumurilor impracticabile, avariilor la alimentarea cu energie electrică sau agent termic, precum și a avertizărilor meteorologice emise de ANM.

Cele mai afectate județe sunt Hunedoara, unde aproximativ 47.700 de elevi nu au putut participa fizic la cursuri, și alte județe precum Bihor, Alba, Bacău, Iași, Satu Mare, Prahova, Timiș, Dolj, Caraș-Severin și Neamț. În Hunedoara, 40 de școli au suspendat complet cursurile, 26 au optat pentru format hibrid, iar 37 au continuat activitatea exclusiv online.

Printre unitățile de învățământ afectate se numără Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea (Bihor), Școala Gimnazială Ardeoani (Bacău), Școala Dobrovăț (Iași), Școala Primară Aiton (Cluj) și numeroase structuri din județul Hunedoara.

În Bistrița-Năsăud, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis închiderea tuturor școlilor din municipiu pe 9 ianuarie, în urma codului galben emis de ANM, care prevede ninsori, polei, intensificări ale vântului și temperaturi extrem de scăzute.

Deciziile privind suspendarea cursurilor sau trecerea în format online au fost luate la nivel local, în funcție de situația fiecărei unități, accesibilitatea acesteia și starea rețelelor de energie și încălzire. Recuperarea materiei școlare va fi stabilită de consiliile de administrație ale școlilor, pentru a nu afecta procesul educațional.