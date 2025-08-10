Politica Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova. Ce a făcut acolo







Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat, în weekend, o deplasare neoficială în Republica Moldova, unde a fost surprins, sâmbătă seara, participând la un eveniment cultural desfășurat în complexul natural și istoric Orheiul Vechi.

Șeful statului român a stat alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, un eveniment cu caracter artistic și folcloric ce a atras numeroși vizitatori din ambele țări.

În mai multe imagini, cei doi lideri apar discutând în mijlocul mulțimii, fiind abordați de participanți dornici să obțină fotografii și autografe. Atmosfera a fost una relaxată, iar publicul prezent a profitat de ocazie pentru a interacționa direct cu oficialii, fără bariera protocolului obișnuit.

Informațiile publicate arată că vizita președintelui României nu a fost anunțată din timp. Nici administrația prezidențială de la București, nici Președinția Republicii Moldova nu au transmis comunicate referitoare la prezența sa în țara vecină înainte de desfășurarea evenimentului. Această abordare discretă a alimentat interesul publicului și a stârnit curiozitatea presei locale.

Surse citate de Newsmaker.md susțin că Nicușor Dan ar fi primit invitația de a participa și la ceremoniile oficiale programate în Republica Moldova pe 31 august 2025, dedicate Zilei Limbii Române. Manifestările ar urma să includă discursuri, momente artistice și activități culturale comune, atât în Chișinău, cât și în alte localități.

Deplasarea de la Orheiul Vechi se înscrie într-un șir de vizite recente ale liderului român în Republica Moldova. Nicușor Dan s-a aflat la Chișinău și în luna iunie a acestui an, la puțin timp după preluarea mandatului de președinte, prilej cu care a purtat discuții bilaterale cu Maia Sandu și alți oficiali de rang înalt.

Anterior, în martie, în plină campanie electorală, a vizitat din nou teritoriul moldovean, accentuând în declarațiile de atunci importanța relațiilor strânse dintre cele două state.

Orheiul Vechi, locul unde a fost organizat „Festivalul Lupilor”, este o rezervație cultural-naturală de o importanță deosebită, situată la aproximativ 60 de kilometri de Chișinău.

Zona este cunoscută pentru peisajele sale pitorești, vestigiile arheologice și tradițiile populare care atrag, anual, mii de turiști. Evenimentul de sâmbătă a inclus concerte live, dansuri populare și expoziții de meșteșuguri tradiționale, reușind să reunească public de toate vârstele.