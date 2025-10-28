Nicușor Dan: SRI a văzut rețelele, dar nu mecanismul care a crescut voturile pentru Georgescu

Președintele Nicușor Dan a declarat că, deși SRI a identificat rețelele de persoane care acționau împotriva ordinii constituționale, nu a reușit să detecteze mecanismul tehnic prin care sprijinul electoral pentru Călin Georgescu a crescut brusc de la 3% la 23%, răspunzând astfel criticilor formulate de consilierul său Ludovic Orban.

Președintele a explicat că serviciul de informații avea deja identificată rețeaua de persoane care ar fi putut acționa împotriva ordinii constituționale. Conform șefului statului, aceste structuri cunosc astfel de grupuri deoarece acesta este rolul lor: să monitorizeze posibilele riscuri, de la amenințări teroriste la tentative care pot afecta stabilitatea democratică. În viziunea sa, serviciile aveau o imagine corectă asupra rețelei respective.

„În mare măsură, da”, spune Nicușor Dan, referitor la atribuțiile SRI. „Şi ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut”, a continuat șeful statului într-un interviu pentru publicația Cotidianul.

Președintele a fost întrebat cine ar trebui să răspundă pentru această omisiune instituțională. El a indicat că situația este una complexă și a menționat că inclusiv parteneri externi ai României, cu care țara colaborează în materie de securitate, nu au identificat la timp fenomenul.

În primele săptămâni de mandat, acesta a abordat subiectul cu reprezentanți ai unei țări aliate, care au confirmat că nici structurile lor nu au detectat mecanismul tehnologic responsabil pentru modificarea intenției de vot.

Șeful statului a subliniat că România face parte dintr-un sistem internațional de cooperare între servicii, iar nicio țară aliată nu și-ar fi dorit un fenomen care să ducă la anularea alegerilor.

Acest argument este folosit pentru a indica faptul că, dacă ar fi existat informații clare cu privire la un pericol iminent, acestea ar fi fost împărtășite în rețeaua de state partenere.

Referitor la ideea unei eventuale responsabilități a instituțiilor interne, președintele a precizat că un răspuns clar va putea fi formulat doar după publicarea raportului oficial privind aceste evenimente.

Până la acel moment, poziția sa este că serviciile și-au îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește monitorizarea rețelelor, însă au fost surprinse de apariția unui mecanism tehnologic nou, care nu se manifestase anterior nici în alte contexte electorale.

„Eu am încercat, am pus întrebarea asta şi v-am dat un răspuns care, în opinia mea, este echilibrat, rezonabil. În sensul că au făcut mult din ce erau obişnuiţi să facă, să aibă o imagine reală a reţelelor, fără să aibă o imagine a acestui mecanism tehnologic care a fost absolut nou pentru toată lumea. Adică nu s-a văzut, de exemplu, la alegerile din Moldova de anul trecut”, a mai spus Nicușor Dan.