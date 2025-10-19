Ludovic Orban. Atrag atenția, România merge pe sârmă. Nu trebuie să-și dea demisia un premier și un guvern

Ludovic Orban a vorbit despre posibilitatea ca premierul și președintele să demisioneze din cauza unei legi. Este vorba despre cea care specifică în ce condiții se pot pensiona magistrații și care ar putea să fie declarată neconstituțională de judecătorii Curții Constituționale.

Consilierul președintelui Nicușor Dan este de părere că și liderul de la Cotroceni, și premierul Ilie Bolojan ar trebui să rămână fermi pe poziții.

„Deocamdată încă nu s-a dat nicio decizie a Curţii Constituţionale. În ceea ce mă priveşte pe mine, şi asta o spun din experienţă proprie, nu trebuie să îşi dea demisia un premier şi un guvern nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată este respinsă de Curtea Constituţională. Nu există niciun fel de prevedere constituţională, legală şi nici măcar nu e o obligaţie.

Păi la câte meciuri am avut cu Curtea Constituţională de lungul carierei, inclusiv în poziţia în care eram premier, ce-ar fi fost dacă mi-aş fi dat demisia? Nu este de dorit să fie afectată stabilitatea coaliţiei de guvernare. România merge pe sârmă atrag atenţia, România merge pe sârmă”, a spus Orban la B1 TV.

Totodată, consilierul este de părere că amânarea unei decizii a CCR cu privire la acest act normativ „presupune existenţa unui echilibru” între judecătorii Curţii. Care consideră că e constituţional şi cei care consideră că nu e constituţional actul normativ.

„E greu de anticipat o decizie, vă spun limpede, dar eu cred că judecătorii Curţii Constituţionale, totuşi, trebuie să ţină cont de Constituţie, de asemenea trebuie să ţină cont de dreptate. Nu în ultimul rând, trebuie să ţină cont şi de opinia publică şi, mai ales să ţină cont de interesul României”, a mai declarat Ludovic Orban pentru sursa citată.

„Goana pentru magistraţii din România de a se pensiona cât mai repede este absolut de neînţeles şi neacceptat. Şi în ce condiţii? (...) Nu poţi chiar să sari calul la nesfârşit. Sunt foarte mulţi magistraţi cu bun simţ, care nu au curajul să se manifeste şi care înţeleg că totuşi e nevoie de încredere în justiţie.

Are legătură legea asta inclusiv cu PNRR, cu acceptarea noastră în OECD. Este normal ca legea să fie considerată constituţională, din punctul meu de vedere. O declarare a prevederilor legale ca neconstituţionale ar crea un nou precedent extrem de periculos. Trebuie să ieşi din haina interesului personal sau din haina carierei, trebuie să judeci raţional, din multe perspective. Constituţia impune egalitate în faţa legii, fără privilegii, fără discriminări”, a conchis consilierul prezidențial.