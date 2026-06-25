Nicușor Dan a declarat, în conferința de presă de joi din Polonia, că responsabilitatea formării unui nou guvern aparține partidelor și că așteaptă ca acestea să vină cu o majoritate funcțională. El a afirmat că a încercat de două ori să faciliteze procesul de rotativă, însă „nu a ieșit”, iar etapa următoare depinde exclusiv de negocierile politice. „Acum partidele să vină cu majorități. Ca să ajungem la rotativă, trebuie să parcurgem mai întâi etapa 1”, a spus președintele.

În ceea ce privește tensiunile politice din ultimele săptămâni, Nicușor Dan a admis că pot exista greșeli în raport cu o parte dintre cetățenii care l-au susținut, dar a subliniat că a acționat „întotdeauna de bună credință”. Întrebat dacă se teme de o eventuală suspendare, el a răspuns că aceasta este „o măsură foarte gravă” și că nu trebuie trivializată.

Președintele a reiterat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție viabilă în acest moment. „Ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare”, a afirmat el.

Referindu-se la discuțiile cu procurorii, Nicușor Dan a spus că aceștia au transmis o serie de măsuri care ar putea degreva activitatea parchetelor, astfel încât să se poată concentra pe dosarele importante. El a precizat că a colectat solicitări și din partea administrației și a asociațiilor profesionale, însă nu dorește să complice negocierile politice aflate în desfășurare.

Întrebat dacă AUR este un partid pro-occidental, președintele a răspuns: „În opinia mea, nu.” El a precizat că Lucian Heiuș Veștea nu l-a informat că ar negocia cu AUR și că acest lucru ar fi depășit oricum atribuțiile sale constituționale. De asemenea, a spus că nu are informații privind o eventuală întâlnire între Eugen Tomac și reprezentanți ai AUR.

Nicușor Dan a explicat că desemnările făcute în ultimele săptămâni au avut la bază „așteptarea rezonabilă” că va exista o majoritate care să susțină guvernul. „După câteva săptămâni de blocaj, am ales o soluție care părea la acel moment că va rezolva criza”, a spus el.

Întrebat dacă este „un președinte jucător”, acesta a respins eticheta: „Nu, sunt un președinte cu mandat.” El a insistat că responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor și că așteaptă ca acestea să vină cu o propunere negociată.

În ceea ce privește acuzațiile Iranului potrivit cărora România ar fi fost parte a unui conflict, președintele a explicat că a existat o hotărâre a Parlamentului privind staționarea unor nave de realimentare. „Un partener al nostru a spus că are nevoie să reinstaleze avioane de realimentare. Am fost de acord pentru că, într-un oarecare sens, era parte a acordului de parteneriat strategic”, a precizat el.eriat strategic”, a precizat el.