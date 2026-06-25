Politica Breaking news

Nicușor Dan recunoaște eșecul negocierilor: „Am încercat de două ori, nu a ieșit”. Ce pune despre AUR, suspendare și anticipate

Comentează știrea
Nicușor Dan recunoaște eșecul negocierilor: „Am încercat de două ori, nu a ieșit”. Ce pune despre AUR, suspendare și anticipateNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Nicușor Dan a declarat, în conferința de presă de joi din Polonia, că responsabilitatea formării unui nou guvern aparține partidelor și că așteaptă ca acestea să vină cu o majoritate funcțională. El a afirmat că a încercat de două ori să faciliteze procesul de rotativă, însă „nu a ieșit”, iar etapa următoare depinde exclusiv de negocierile politice. „Acum partidele să vină cu majorități. Ca să ajungem la rotativă, trebuie să parcurgem mai întâi etapa 1”, a spus președintele.

Nicușor Dan, despre suspendare și alegeri anticipate

În ceea ce privește tensiunile politice din ultimele săptămâni, Nicușor Dan a admis că pot exista greșeli în raport cu o parte dintre cetățenii care l-au susținut, dar a subliniat că a acționat „întotdeauna de bună credință”. Întrebat dacă se teme de o eventuală suspendare, el a răspuns că aceasta este „o măsură foarte gravă” și că nu trebuie trivializată.

Președintele a reiterat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție viabilă în acest moment. „Ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare”, a afirmat el.

Discuțiile cu procurorii și solicitările din administrație

Referindu-se la discuțiile cu procurorii, Nicușor Dan a spus că aceștia au transmis o serie de măsuri care ar putea degreva activitatea parchetelor, astfel încât să se poată concentra pe dosarele importante. El a precizat că a colectat solicitări și din partea administrației și a asociațiilor profesionale, însă nu dorește să complice negocierile politice aflate în desfășurare.

Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci

Poziția față de AUR și limitele mandatului constituțional

Întrebat dacă AUR este un partid pro-occidental, președintele a răspuns: „În opinia mea, nu.” El a precizat că Lucian Heiuș Veștea nu l-a informat că ar negocia cu AUR și că acest lucru ar fi depășit oricum atribuțiile sale constituționale. De asemenea, a spus că nu are informații privind o eventuală întâlnire între Eugen Tomac și reprezentanți ai AUR.

Desemnările eșuate și soluția aleasă după blocaj

Nicușor Dan a explicat că desemnările făcute în ultimele săptămâni au avut la bază „așteptarea rezonabilă” că va exista o majoritate care să susțină guvernul. „După câteva săptămâni de blocaj, am ales o soluție care părea la acel moment că va rezolva criza”, a spus el.

„Nu sunt un președinte jucător”

Întrebat dacă este „un președinte jucător”, acesta a respins eticheta: „Nu, sunt un președinte cu mandat.” El a insistat că responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor și că așteaptă ca acestea să vină cu o propunere negociată.

Clarificări privind acuzațiile Iranului

În ceea ce privește acuzațiile Iranului potrivit cărora România ar fi fost parte a unui conflict, președintele a explicat că a existat o hotărâre a Parlamentului privind staționarea unor nave de realimentare. „Un partener al nostru a spus că are nevoie să reinstaleze avioane de realimentare. Am fost de acord pentru că, într-un oarecare sens, era parte a acordului de parteneriat strategic”, a precizat el.eriat strategic”, a precizat el.

Stiri calde

20:11 - Emil Boc interzice imnul și steagul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj-Napoca. Moscova: „Români...

19:50 - Unde te poți răcori în București pe timp de caniculă. Primăria extinde rețeaua de cișmele și dușuri stradale

19:40 - Tragerea Loto 6/49, 25 iunie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile puse în joc

19:31 - Nicușor Dan recunoaște eșecul negocierilor: „Am încercat de două ori, nu a ieșit”. Ce pune despre AUR, suspendare și ...

19:13 - Nicușor Dan cere Guvern până marți și explică întâlnirea de la Bruxelles: „Ne-am așezat la o terasă să mâncăm”

19:07 - USR propune un parc fără gălăgie în Cimitirul Municipal. Inițiativa care a trezit Sibiul

HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale