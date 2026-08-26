Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, azi, o vizită oficială în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei. În cadrul acestei deplasări, şeful statului român va fi primit de preşedintele Maia Sandu, va asista la parada militară dedicată evenimentului şi va lua parte la o reuniune trilaterală alături de preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, conform newsmaker.

Deplasați în Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la declararea independenței, liderii regionali vor discuta aspecte esențiale legate de securitate și colaborare bilaterală.

Conform programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, prima parte a vizitei se va desfăşura în sudul ţării. La ora 10.00, președintele român este așteptat pe şantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic Bogdan Petriceicu Haşdeu din municipiul Cahul.

Ulterior, începând cu ora 10.30, oficialul va efectua o vizită la Centrul Universitar Bogdan Petriceicu Haşdeu din aceeași localitate, subliniind sprijinul acordat proiectelor educaționale și culturale de peste Prut.

Programul continuă după-amiază la Chişinău, unde Nicuşor Dan va fi primit la ora 14.35 de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ceremonia va avea loc la Palatul Prezidenţial, fiind urmată de convorbiri tête-à-tête şi discuţii oficiale între delegaţiile celor două ţări.

De la ora 16.45, președintele României va fi prezent, alături de gazda sa, în Piaţia Marii Adunări Naţionale din Chişinău, pentru a asista la parada militară organizată de Ziua Independenţei.

Un moment cheie al vizitei oficiale are loc la ora 18.45, când Nicuşor Dan va participa la o reuniune trilaterală alături de Maia Sandu şi preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la Palatul Prezidenţial. La finalul întrevederii, de la ora 19.25, cei trei şefi de stat vor susţine declaraţii de presă comune.

Seara se va încheia cu un festin oficial şi manifestări culturale. La ora 19.50 este programată cina oferită de Maia Sandu la Reşedinţa de Stat Nicolae Iorga din Chişinău. Ulterior, de la ora 21.10, Nicuşor Dan, Maia Sandu şi Volodîmîr Zelenski vor asista împreună la concertul festiv organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Preşedinţia de la Chişinău a confirmat marţi că preşedintele Maia Sandu i-a invitat pe preşedintele României şi pe preşedintele Ucrainei la festivitățile dedicate împlinirii a 35 de ani de independenţă a Republicii Moldova.

Totodată, conform informațiilor furnizate de sursa citată șefa statului moldovean s-a întâlnit la Kiev cu partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru, pe care a invitat-o de asemenea să efectueze o vizită în Republica Moldova. Aceasta din urmă a confirmat că va deplasa la Chișinău pe data de 1 septembrie.