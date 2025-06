Nicușor Dan, mesaj pentru SUA. Este gata să colaboreze cu Trump

Nicușor Dan, mesaj pentru SUA. Cu prilejul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice între România și Statele Unite ale Americii, președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri un mesaj în care subliniază importanța colaborării bilaterale și își exprimă deschiderea pentru consolidarea cooperării cu noua administrație de la Washington.

„Marcăm astăzi 145 de ani de relații diplomatice cu un aliat de încredere, Statele Unite. Privind retrospectiv, celebrăm nu doar reperele colaborării noastre, ci și prietenia durabilă care a condus la dezvoltarea unui parteneriat strategic solid.

Suntem pregătiți să colaborăm îndeaproape cu președintele Trump pentru a valorifica pe deplin potențialul acestui parteneriat”, a transmis șeful statului pe X, reiterând mesajul și în limba engleză pentru audiența internațională.

Today we celebrate 145 years of diplomatic relations with our close ally, the USA.

As we reflect on this journey, we celebrate not only the many milestones of our cooperation, but the spirit of friendship that evolved into a robust Strategic Partnership.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 14, 2025