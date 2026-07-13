Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, organizată la Paris de președintele Franței, Emmanuel Macron, că sprijinirea Ucrainei reprezintă și o investiție în securitatea României. Șeful statului a afirmat că obiectivul comun al statelor participante rămâne obținerea unei păci juste și durabile și a salutat participarea, în premieră, a Republicii Moldova la această inițiativă.

„Am participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Discuțiile dintre membrii Coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că statele participante trebuie să își coordoneze în continuare acțiunile pentru a crea condițiile necesare unei încetări a focului și pentru încheierea unui acord de pace.

„Pe măsură ce avansăm cu acțiuni concrete și o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obținerii încetării focului și, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile și sustenabile. România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că una dintre prioritățile României este menținerea securității în regiunea Mării Negre și protejarea rutelor comerciale.

„Prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră”, a declarat președintele.

Acesta a reiterat că sprijinul acordat Ucrainei are un impact direct asupra securității statelor din regiune.

„Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”, a afirmat Nicușor Dan.

În intervenția sa, președintele a făcut referire și la Republica Moldova, pentru care România a cerut în mod constant o atenție sporită în cadrul discuțiilor privind securitatea regională.

„Am pledat, ca de fiecare dată, și pentru acordarea unei atenții specifice securității Republicii Moldova. În acest sens, mă bucură participarea în premieră și aderarea, începând de astăzi, a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției de Voință”, a declarat Nicușor Dan.

Reuniunea de la Paris a reunit statele care susțin consolidarea sprijinului militar și politic pentru Ucraina, în contextul continuării războiului declanșat de Federația Rusă. România a participat la discuții alături de ceilalți parteneri europeni și transatlantici implicați în inițiativ