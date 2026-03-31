Nicușor Dan: Integrarea Republicii Moldova în UE este o poveste de succes în devenire

Republica Moldova. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o direcție strategică susținută activ de România, care își propune să accelereze atât apropierea de Bruxelles, cât și interconectarea economică dintre Chișinău și București. Mesajul a fost transmis la nivel înalt în cadrul conferinței „The Economist Romania Government Roundtable”, unde liderii celor două state au vorbit despre provocările regionale și viitorul european al Republicii Moldova.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că aderarea României la Uniunea Europeană a fost „o poveste de mare succes” și că Bucureștiul își dorește același parcurs pentru Chișinău.

„Republica Moldova este parte importantă din preocupările noastre pentru viitor, o integrare în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii”, a declarat Nicușor Dan, la Conferința „The Economist Romania Government Roundtable”, care se desfășoară, în perioada 30 martie – 1 aprilie la București.

În discursul său, liderul de la București a subliniat că România a reușit să reducă semnificativ decalajul față de statele dezvoltate ale Uniunii Europene după aderare.

„Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor și în 2024 a crescut la 78%”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a evidențiat că integrarea europeană aduce beneficii concrete, iar consolidarea direcțiilor de dezvoltare economică și cooperare rămâne esențială pentru viitorul regiunii.

În același context, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra riscurilor majore de securitate și a presiunilor externe cu care se confruntă țara.

„Într-o lume în schimbare, Europa de Sud-Est se află într-un moment critic. Libertatea și democrația noastră sunt în pericol. Chiar și adevărul a devenit o linie de front. Aceste presiuni fac parte dintr-un efort amplu de a slăbi și diviza continentul nostru”, le-a transmis Maia Sandu participanților în cadrul unui mesaj video.

Șefa statului a subliniat că reziliența a devenit o necesitate urgentă pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova.

„În ultimii ani, am trecut printr-o serie de șocuri economice severe. Consecințele războiului din Ucraina, mai multe crize energetice și inflația în creștere ne-au testat stabilitatea și rezistența. Totuși, am reușit să rezistăm și să ne adaptăm”, a menționat Sandu.

Președinta a evidențiat rolul crucial al parteneriatelor strategice, în special cu România, în depășirea dificultăților recente și în apropierea de Uniunea Europeană.

„Pe aceste încercări, nu am fost singuri. România ne-a oferit un sprijin constant. A fost alături de noi atunci când am avut nevoie urgentă de energie, ne-a ajutat să modernizăm infrastructura și să dezvoltăm legături de transport care ne conectează mai bine la Uniunea Europeană”, a menționat Maia Sandu.

Evenimentul „The Economist Romania Government Roundtable” se desfășoară în perioada 30 martie – 1 aprilie la București și reunește oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și ai Uniunii Europene, foști șefi de guvern, diplomați și lideri ai mediului de afaceri, inclusiv din Republica Moldova.

Conferința a fost deschisă pe 30 martie de președintele României, Nicușor Dan, și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În a doua zi, agenda a inclus un dialog între premierul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, axat pe cooperarea regională și parcursul european al Chișinăului.

Totodată, în cadrul conferinței sunt discutate relațiile dintre România și Republica Moldova, cu participarea foștilor premieri Dorin Recean și Ion Sturza, dialogul fiind concentrat pe parteneriatele strategice și pe rolul cooperării economice în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Evenimentul reunește peste 400 de participanți la București și delegați din peste 35 de țări în format online, oferind o platformă de dialog asupra rolului strategic al Europei de Sud-Est într-o lume în schimbare. Printre temele abordate se numără stabilitatea economică, extinderea Uniunii Europene, securitatea energetică, relațiile transatlantice, investițiile în infrastructură și tranziția verde, precum și impactul noilor dinamici geopolitice asupra regiunii.