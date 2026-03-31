Premierul Republicii Moldova, la București: Solidaritatea României și reformele ne apropie de Uniunea Europeană

Sursa foto: Facebook/Alexandru Munteanu
Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar ritmul integrării depinde de implementarea reformelor și de stabilitatea regională, a declarat marți premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în cadrul conferinței The Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată la București de grupul editorial The Economist.

Premierul a explicat că integrarea europeană nu se rezumă doar la împărtășirea unor valori, ci implică construirea unor sisteme care aduc stabilitate, predictibilitate și dezvoltare.

„Integrarea Republicii Moldova nu este legată de dacă sau nu, ci în ce ritm. Sprijinul României reprezintă un exemplu de solidaritate europeană. Am pus în aplicare deja reforme care vor fi funcționale până în 2030”, a afirmat Alexandru Munteanu.

El a adăugat că autoritățile de peste Prut doresc reducerea birocrației, crearea unui mediu mai atractiv pentru investiții prin digitalizare și guvernanță transparentă. „Republica Moldova devine mai predictibilă, mai conectată la rețeaua europeană la nivel reglementar, instituțional și la nivelul reglementărilor pe piață. Suntem, în principiu, pregătiți pentru momentul în care se va lua decizia politică în privința aderării”, a completat premierul.

Solidaritate românească și sprijin european în perioade dificile

Alexandru Munteanu a reiterat că momentul aderării este aspirația cetățenilor Republicii Moldova și că guvernul său va face tot ce este necesar pentru ca țara să fie pregătită cât mai curând posibil. „Integrarea Moldovei nu este legată de dacă sau nu, ci în ce ritm. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a fi pregătiți ca acest moment să se întâmple cât mai curând posibil”, a declarat premierul.

În contextul crizelor regionale și globale, Munteanu a menționat că Republica Moldova s-a confruntat cu multiple provocări: conflictul din Ucraina, survolul spațiului aerian de drone rusești, probleme în alimentarea cu energie și impactul războiului din Golful Persic asupra prețurilor. „Europa în care trăim se confruntă cu tensiuni extraordinare, nu doar la frontiere, ci și economic și instituțional. Moldova nu este doar concept, ci o experiență reală. Ne confruntăm cu atacuri rusești asupra infrastructurilor teritoriale. Dreptul cetățenilor la servicii a fost îngrădit”, a explicat Munteanu.

Primul apel pentru ajutor a fost adresat României, premierului Ilie Bolojan, dar s-au făcut solicitări și către alți parteneri europeni.

„Niciodată nu ne-am confruntat cu lovituri de o asemenea magnitudine. Avem nevoie de sprijinul prietenilor noștri. Suntem conștienți de sprijinul european, care se bazează pe principii de solidaritate, mai ales în perioade dificile”, a subliniat premierul moldovean.

Conferința The Economist, un dialog despre parteneriate strategice și cooperare regională

Evenimentul, desfășurat între 30 martie și 1 aprilie la București, reunește oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și UE, foști șefi de guvern, diplomați și lideri ai mediului de afaceri, inclusiv din Republica Moldova. În cadrul conferinței se discută parteneriatele strategice dintre România, Republica Moldova și statele vecine, precum și rolul cooperării economice în sprijinul procesului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană.

Participă, de asemenea, foști premieri moldoveni precum Dorin Recean și Ion Sturza, iar dialogul urmărește consolidarea legăturilor regionale și integrarea Moldovei în rețeaua europeană economică și instituțională.

