Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu, în vizită oficială la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Republica Moldova. Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua marți, 31 martie 2026, o vizită oficială la București, unde va participa la Conferința „Romania Government Roundtable”, un forum internațional dedicat securității și dezvoltării economice în Europa de Sud-Est. Evenimentul reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor și ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, potrivit comunicatului oficial al Guvernului.

În cadrul vizitei, premierul Munteanu va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu omologul său de la București, Ilie Bolojan. Discuțiile se vor concentra pe consolidarea colaborării bilaterale și accelerarea proiectelor comune, în special în sectoarele energie, infrastructură și integrare europeană, cu impact direct asupra cetățenilor ambelor state.

Șeful Guvernului de la Chișinău se va întâlni și cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, pentru a promova oportunitățile investiționale în Republica Moldova și a consolida cooperarea economică dintre cele două țări. Această inițiativă urmărește atragerea de investiții străine și stimularea proiectelor care sprijină dezvoltarea durabilă a ambelor state.

Vizita din 31 martie marchează a doua deplasare externă a premierului Munteanu la București, după prima vizită oficială din 13 noiembrie 2025. Această continuitate reflectă angajamentul Republicii Moldova și al României de a menține un dialog constructiv și de a implementa proiecte strategice în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

La conferința de presă comună de la București din noiembrie 2025, premierul român Ilie Bolojan a reiterat că România rămâne partener strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova, subliniind angajamentul ferm al Bucureștiului față de parcursul european al Chișinăului. Întâlnirea a avut loc în contextul primei vizite externe a premierului moldovean Alexandru Munteanu, desfășurată pe 13 noiembrie 2025, după învestirea noului Guvern de la Chișinău.

În plan european, România rămâne un susținător ferm al progresului Chișinăului. Premierul Bolojan a subliniat că Uniunea Europeană reprezintă singura opțiune viabilă pentru îndeplinirea aspirațiilor Republicii Moldova și pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor.