România a făcut progrese în ceea ce privește gestionarea incidentelor provocate de dronele care ajung pe teritoriul național, după măsurile adoptate în ultimele luni pentru consolidarea apărării aeriene, potrivit președintelui Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în județul Tulcea, a fost identificată o dronă de proveniență rusească ce avea încărcătură explozivă.

Potrivit datelor preliminare, fragmentele provin de la un aparat utilizat în atacurile lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din Ucraina în luna aprilie 2026, înainte de întărirea sistemelor de apărare aeriană adoptată în urma incidentelor produse la Galați.

Întrebat despre concluziile raportului privind incidentul, șeful statului a afirmat că autoritățile au înregistrat progrese în gestionarea unor astfel de situații.

„Pe drone aeriene suntem într-un progres (…)”, a spus președintele.

Referindu-se la explozia dronei din Portul Constanța, Nicușor Dan a explicat că există un raport preliminar privind incidentul și că autoritățile române au transmis o serie de întrebări către partea ucraineană pentru clarificarea circumstanțelor.

Președintele a anunțat că, între timp, cele două state au stabilit un mecanism de comunicare directă pentru gestionarea rapidă a unor astfel de evenimente.

„Au existat niște contacte și progresul față de, între România și Ucraina, la diferite niveluri, și progresul față de momentul de acum două, trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de evenimente, astfel încât să nu se treacă printr-un șir de mai mulți decidenți”, a mai spus Nicușor Dan.

La începutul lunii iunie, o dronă ucraineană a ajuns în Portul Constanța. Autoritățile au evacuat peste 3.000 de persoane înainte de detonarea acesteia, astfel că explozia nu s-a soldat cu victime.