Politica Nicuşor Dan despre datoriile de la Primăria Capitalei: Conturile erau blocate







Nicușor Dan, primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidenţiale, a susținut că situaţia financiară actuală a României este asemănătoare cu cea pe care a întâlnit-o în 2020 la Primărie, existând conturi blocate şi datorii foarte mari.

Nicușor Dan: Deficit uriaş al României era asemănător cu cel al Primăriei din 2020

Primarul Capitalei a explicat că, la venirea sa în funcție, în anul 2020, acesta a găsit conturi blocate, datorii, iar Primăria nu putea plăti investiții.

„Două întrebări. Câţi bani avem în cont? 3 milioane de lei. Ce datorii curente avem? Şi ei au răspuns: 3 miliarde de lei. Se vorbeşte mult zilele astea de uriaşul deficit pe care România îl are şi este exact ce am găsit la Primăria Capitalei, când am venit în 2020 primar.

Noi eram în situaţia în care conturile erau blocate, adică Primăria nu mai putea să plătească nicio investiţie, autobuze erau sechestrate de ANAF, sistemul de termoficare era la limite. Prima zi când am venit în primărie am chemat directorii de la financiar şi noi aveam datorii curente de o mie de ori mai mari decât banii pe care îi aveam în cont”, a explicat Nicușor Dan în cadrul unui mesaj video.

Cum a scăpat edilul Primăria de datorii curente

Nicuşor Dan a precizat că, prin negocieri a obținut eşalonări pe perioade de 2-5 ani, iar la sfârşitul anului 2022, Primăria nu mai avea datorii curente. El a subliniat că România cheltuie anual cu 7-8% mai mult decât PIB-ul său, ceea ce înseamnă cheltuieli cu 25-30% mai mari decât veniturile.

„Am negociat cu fiecare dintre eşalonări, unele pe 2 ani, unele pe 3 ani, cea mai lungă pe aproape 5 ani, astfel încât la finalului 2022, în sfârşit am putut să spunem că Primăria Capitalei are datorii curente zero. România cheltuie în fiecare an 7-8% mai mult decât PIB-ul ei. Asta înseamnă 25-30% cheltuieli mai mari decât veniturile”, a explicat acesta.