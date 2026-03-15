Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: Când a existat dialog, România a progresat

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj cu ocazia Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, în care a vorbit despre rolul comunității maghiare în revenirea României la democrație după perioada comunistă și în asumarea valorilor europene și euroatlantice.

Șeful statului a arătat că această zi reprezintă un prilej de a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea societății prin dialog interetnic și intercultural.

În mesajul său, președintele a afirmat că sprijinul comunității maghiare a avut un rol important în procesul de democratizare a României după anii comunismului.

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună”, a transmis Nicușor Dan.

El a adăugat că este important să fie amintit sprijinul activ oferit de această comunitate în procesul de revenire a României la democrație și în asumarea valorilor europene și euroatlantice.

Președintele a mai transmis că parteneriatul dintre majoritate și minoritățile naționale a reprezentat un element important în modernizarea României și în integrarea în Uniunea Europeană.

Potrivit șefului statului, proiectul european oferă principii și resurse pentru dezvoltarea societății și pentru reducerea decalajelor dintre regiunile țării: „Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice”.

În mesajul său, Nicușor Dan a făcut referire la valorile comune pe care le împărtășesc cetățenii României, indiferent de etnie.

Președintele a spus că libertatea, demnitatea și speranța pentru o viață mai bună reprezintă repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa:

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat. Le doresc cetăţenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră şi în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice şi prospere pentru toţi cetăţenii săi. Să rămânem uniţi şi să privim împreună cu optimism spre viitor!”