Președintele Ungariei, prezent la Târgu Secuiesc de Ziua Maghiarilor. Programul complet al evenimentului

Dr. Sulyok Tamas, președintele Ungariei, va participa duminică, 15 martie, la manifestările organizate în municipiul Târgu Secuiesc cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni și comemorării Revoluției de la 1848-1849, a anunțat conducerea Consiliului Județean Covasna.

Evenimentele vor începe dimineața cu o slujbă religioasă și depuneri de coroane la plăcile memoriale ale eroilor revoluției, urmate de tradiționala paradă a husarilor călare și a carelor alegorice din satele învecinate.

Ceremoniile oficiale vor avea loc în parcul central din Târgu Secuiesc, unde președintele Ungariei va susține un discurs festiv, alături de ambasadorul Ungariei la București și reprezentanți ai Consulatului General de la Miercurea-Ciuc.

În Sfântu Gheorghe, adunarea va începe la ora 13:00, cu depuneri de coroane la monumentele revoluției pașoptiste, parade ale husarilor și momente artistice.

Pe traseu, participanții vor defila cu steaguri secuiești și maghiare de peste 100 de metri, pornind din două puncte ale orașului și întâlnindu-se în Piața Centrală.

La Covasna, festivitățile încep la 13:30 cu o paradă ecvestră, urmată de discursuri oficiale, program artistic și depuneri de coroane. Seara, Centrul Cultural Covasna va găzdui o gală festivă dedicată evenimentului.

Sâmbătă, au avut loc ceremonii la furnalul de la Bodvaj, unde au fost turnate primele tunuri folosite de secui în luptele din 1848-1849, coordonate de Gabor Aron. Duminică, manifestările se vor desfășura și în Baraolt, precum și în alte localități cu comunități maghiare, potrivit CJ Covasna.

Evenimentele sunt organizate de autorități locale, instituții culturale, biserici și organizații civice, iar pentru buna desfășurare vor fi instituite restricții temporare de circulație. Președintele Ungariei a fost în România și în 2025, când a luat parte la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc. Vizita a început vineri, 6 iunie 2025 , cu o întâlnire la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfânta Elisabeta” din Lunca de Sus, județul Harghita, după care s-a deplasat la parohia din Ghimeș Făget, județul Bacău, unde s-a întâlnit cu preotul local.