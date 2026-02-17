Ungurii râd de datoriile României: Nu îndrăznim să scriem suma. Cascadă de ironii și în trecut

Jurnaliștii maghiari de la mandiner.hu nu au rămas indiferenți la explozia datoriei publice a României, care a ajuns la 13 cifre. Maghiarii spun că suma este atât de mare, încât evită să o scrie complet. Cum ne-au mai ironizat, în trecut, vecinii noștri.

Publicația din Ungaria a realizat un articol cu titlul “Datoria publică a României a crescut la 13 cifre, nici măcar nu îndrăznim să scriem suma brută”, prin intermediul căruia scoate în evidență problemele financiare grave cu care au pus stăpânire pe țara noastră.

În octombrie, România a atins o datorie de 60% din PIB, adică 1.116,524 miliarde de lei (aproape 82.757 miliarde de forinți), iar în noiembrie a ajuns la 60,2%, cu 1.121,438 miliarde (aproape 83.121 miliarde de forinți).

În primele 11 luni ale anului 2025, stocul datoriei publice a crescut cu 156,631 miliarde de lei (aproximativ 11.609 miliarde de forinți), iar raportul datorie-PIB a crescut cu 5,4 puncte procentuale. Din decembrie 2019, datoria publică a României s-a triplat în termeni absoluți, în timp ce în raportul său la PIB a crescut cu 25 de puncte procentuale.

În finalul articolului, jurnaliștii maghiari prezintă și câteva concluzii.

“Bugetul României a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,65%, aproximativ 146 de miliarde de lei (aproximativ 10.821 de miliarde de forinți). Pentru acest an, cabinetul Bolojan a stabilit o țintă de deficit de 6%, mai notează jurnaliștii maghiari”, au concluzionat jurnaliștii.

De remarcat, însă, că nu este pentru prima dată când maghiarii aruncă “săgeți” asupra românilor. Anul trecut, în noiembrie, ungurii au ironizat planurile de reînarmare ale țării noastre.

Tot mandiner.hu nota că Bucureștiul „visează din nou la lucruri mărețe”, dar „independența sa militară începe cu un antrenament comun și șuruburi importate”.

De asemenea, maghiarii minimalizau ideea de “autonomie militară” pe care o promova Bucureștiul. „Această autonomie înseamnă, în fapt, un val de instructori americani veniți la Brașov pentru a implementa know-how-ul. Cu alte cuvinte, independența începe acum cu un antrenament comun și șuruburi importate”, notau jurnaliștii.

Ungurii au râs de români și după ce, în 2025, pe Autostrada Moldovei (A7) a fost dat în uz un tronson de 50 de kilometri, care nu este în totalitate finalizat.

„Doar în România se putea așa ceva”, au notat jurnaliștii maghiari.

De asemenea, presa din Ungaria a vorbit despre un „miracol” când, în țara noastră, s-a discutat despre o autostradă care să lege România de Ungaria.

“Maghiarii nu emigrează ca românii. Gospodăriile maghiare dețin mai multă avere în comparație cu gospodăriile românești”, este o altă răutate a maghiarilor, de această dată referitor la stilul de viață din România.