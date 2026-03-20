Nicușor Dan, de la Bruxelles: Mecanismul UE ține prețurile la energie sus

Președintele României Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii Consiliul European de la Bruxelles, că România susține măsuri ferme la nivel european pentru reducerea prețului energiei, inclusiv plafonarea gazelor și taxarea profiturilor excesive.

Nicușor Dan, avertisment de la Bruxelles

Președintele a explicat că actualul mecanism de formare a prețului pe piața unică europeană produce efecte nedrepte pentru statele care au investit în surse de energie mai ieftine. În esență, tariful final este stabilit în funcție de cea mai scumpă sursă disponibilă într-un anumit interval, ceea ce ridică artificial costurile pentru toți consumatorii.

Chiar și în țările unde energia regenerabilă sau alte surse cu cost redus au o pondere importantă, prețul final rămâne ridicat. Motivul este că, în multe intervale, centralele pe gaz sunt cele care stabilesc nivelul maxim, iar acest preț se aplică întregii piețe. Astfel, atât populația, cât și companiile ajung să plătească mai mult decât ar reflecta costurile reale de producție.

România cere plafonarea prețului la energie

În acest context, România a susținut la Bruxelles două direcții principale de intervenție. Prima vizează limitarea prețului gazelor, pentru a reduce influența acestora asupra pieței de electricitate. A doua propune recuperarea unei părți din câștigurile mari obținute de producătorii de energie ieftină, bani care ar putea fi redirecționați către consumatori.

Potrivit șefului statului, există deschidere din partea Comisia Europeană pentru analizarea acestor soluții. Discuțiile vor continua în perioada următoare, urmând ca liderii europeni să revină asupra subiectului în cadrul viitoarelor reuniuni.

Ce planuri are UE

Pe lângă măsurile imediate, liderii europeni au abordat și strategia pe termen lung. Un punct important este rolul energiei nucleare, considerată tot mai mult o opțiune viabilă pentru asigurarea stabilității sistemului energetic. Mai multe state își reconsideră planurile de renunțare la această sursă și iau în calcul extinderea sau prelungirea duratei de viață a centralelor existente.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește un amplu program de investiții în infrastructură. Aproximativ 30 de miliarde de euro ar urma să fie alocate pentru modernizarea rețelelor și creșterea capacității de interconectare între state, cu scopul de a crea o piață energetică mai eficientă și mai bine integrată.

Pentru România, aceste inițiative reprezintă o oportunitate de a-și consolida sistemul energetic și de a reduce vulnerabilitățile, într-un context european marcat de presiuni tot mai mari asupra prețurilor.

