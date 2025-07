Nicușor Dan cere menținerea presiunii asupra Rusiei și sprijin constant pentru Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), desfășurată prin videoconferință. Inițiativa a fost lansată de premierul britanic Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron, cu scopul de a coordona sprijinul internațional pentru Kiev în contextul agresiunii ruse.

În intervenția sa, liderul de la București a reafirmat angajamentul ferm al României față de Ucraina, subliniind că menținerea păcii în regiune și contracararea amenințărilor venite dinspre Federația Rusă sunt obiective esențiale pentru securitatea națională și europeană.

„Am transmis astăzi un mesaj clar de unitate, determinare și mobilizare. Toate eforturile noastre comune urmăresc atingerea unei păci juste și durabile în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan în fața celor prezenți.

Today I joined a very good meeting of the Coalition of the Willing convened by UK PM @Keir_Starmer and President @EmmanuelMacron to discuss further support for Ukraine. We welcomed the participation of US Special Envoy General Kellogg and Senators Graham and Blumenthal.

We all… pic.twitter.com/pS6IXq6C2z

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 10, 2025