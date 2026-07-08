Președintele României, Nicușor Dan, a abordat, azi, problema blocajului politic actual, transmițând un mesaj către liderii partidelor parlamentare. Șeful statului a subliniat că, în acest moment, nu există o cale clară de ieșire din criză și a anunțat oficial că nu va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru atât timp cât nu există certitudinea formării unei majorități solide în Parlament.

De-a lungul ultimei perioade, liderul de la Cotroceni a purtat o serie de consultări și discuții informale cu actorii politici, fiind la curent cu negocierile din culise. Cu toate acestea, concluzia sa este una pesimistă: pe scena politică nu s-a conturat încă nicio formulă viabilă de guvernare.

„Referitor la criza politică, în toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. Eu, în momentul acesta, nu simt că se degajează o soluție”, a afirmat Nicușor Dan.

În contextul acestui impas, președintele a anunțat o strategie clară pentru runda de consultări programată la începutul săptămânii viitoare. Nicușor Dan le va cere ferm liderilor politici să vină cu cărțile pe față și să prezinte public formulele matematice de majoritate pe care se bazează.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să zică care e soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, ci și dumneavoastră”, a transmis șeful statului.

Președintele a avertizat că simpla repetare a unor discursuri rigide și menținerea acelorași propuneri inflexibile nu vor aduce nicio evoluție pozitivă în deblocarea situației executive.

Întrebat de jurnaliști dacă intenționează să aleagă între numele vehificate intens în spațiul public – precum Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – sau dacă ia în calcul o altă nominalizare surpriză, Nicușor Dan a tăiat nodul gordian. Președintele a explicat că nu își va asuma un eșec politic doar pentru a face o desemnare formală.

„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier care nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Cele două propuneri avansate nu au șanse să strângă majoritatea”, a declarat răspicat Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut și o retrospectivă a deciziilor sale anterioare, explicând mecanismul din spatele desemnărilor lui Eugen Tomac și Adrian Veștea. Spre deosebire de contextul actual, în acele momente existau premise logice pentru un deznodământ pozitiv, care însă au fost date peste cap de schimbările de atitudine ale partidelor.

„În momentul în care l-am propus pe Eugen Tomac aveam nu garanția, dar, în urma discuțiilor pe care le avusesem cu liderii partidelor, aveam așteptarea rezonabilă că acest guvern de tehnocrați va trece. Atunci când l-am propus pe Veștea, aveam așteptarea rezonabilă că acest guvern va trece. Față de discuțiile pe care le avusesem, au apărut niște schimbări. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a detaliat președintele.

Nicușor Dan a ținut să reamintească faptul că atribuția constituțională și datoria morală de a crea o majoritate guvernamentală aparțin exclusiv partidelor reprezentate în Legislativ, cerând presei să monitorizeze strâns acțiunile acestora.

„Sunt sigur că veți pune aceleași întrebări liderilor partidelor. Majoritatea parlamentară nu e la președinte, majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament”, a punctat el.

Pentru a scoate în evidență lipsa de eficiență a negocierilor de până acum, președintele a adăugat: „Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să îi întrebați: au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, care este propunerea dumneavoastră de majoritate, nu de declarație politică, și sunt sigur că o să popularizați răspunsurile lor”.

Un alt punct abordat a fost legat de sprijinul politic din Parlament. Președintele a clarificat faptul că formulele anterioare (Tomac și Veștea) au fost construite pe logica excluderii partidului condus de George Simion. Întrebat dacă ar accepta o variantă de guvern care să depindă, fie și marginal, de voturile acestei formațiuni, răspunsul său a fost fără echivoc.

La întrebarea dacă ar aproba o majoritate bazată pe câteva voturi venite de la AUR, Nicușor Dan a răspuns categoric: „Nu”.

Președintele a răspuns ironic atunci când a fost chestionat cu privire la planul său pe termen lung pentru a asigura un guvern stabil până la toamnă.

„Nu știu care este strategia președintelui matematician, dar sunt sigur că acțiunea jurnalistului-jurnalist va fi să aștepte liderii partidelor politice la ieșirea de la Cotroceni, să-i întrebe: «Care este propunerea dumneavoastră pentru o majoritate?». Cred că asta este ordinea”, a glumit șeful statului.

În final, Nicușor Dan a recunoscut că prezentul impas este mult mai profund decât crizele din trecut, când intervențiile sale de mediere au avut succes. El a ridicat o întrebare retorică ce reflectă limitele puterii prezidențiale în fața partidelor.

„Au fost situații în care mi-am exercitat acest rol și, din fericire, în acele situații pozițiile au fost conciliabile. Întrebarea este: ce poate să facă un mediator când pozițiile sunt ireconciliabile? Nu prea multe. Pentru că voturile nu sunt la președinte, sunt la Parlament”, a concluzionat Nicușor Dan.