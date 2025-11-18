Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE, o condiție pentru intrarea României în Agenția Internațională de Energie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că președintele Agenției Internaționale de Energie, Fatih Birol, i-a transmis „formal”, la întâlnirea pe care a avut-o marți cu acesta, că România este așteptată să adere „cât mai repede” la această „prestigioasă organizație”, în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). „Am avut astăzi o discutie cu Fatih Birol, preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, care mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele a afirmat că, într-o discuție avută astăzi cu Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie, acesta i-a transmis formal că România este așteptată să adere „cât mai repede” la organizație.

„Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot face parte din IEA”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan a declarat că organizația „aducea împreună” cei mai buni specialiști în energie din întreaga lume și că România „poatea beneficia de expertiza lor”.

„Am discutat cu domnul Birol despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă şi despre competitivitatea economiei europene în contextul global şi investiţiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetăţenii şi companiile noastre să fie cât de curând la preţuri mai mici decât cele de astăzi”, a explicat acesta.

Președintele a subliniat că Europa și România pot atinge aceste obiective pe termen mediu, dar sunt necesare „multe investiții publice și private, determinare politică și coordonare europeană”.

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, a mai spus Nicuşor Dan.