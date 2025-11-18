Politica

Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE, o condiție pentru intrarea României în Agenția Internațională de Energie

Comentează știrea
Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE, o condiție pentru intrarea României în Agenția Internațională de EnergieFatih Birol și Nicuşor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicuşor Dan
Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că președintele Agenției Internaționale de Energie, Fatih Birol, i-a transmis „formal”, la întâlnirea pe care a avut-o marți cu acesta, că România este așteptată să adere „cât mai repede” la această „prestigioasă organizație”, în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). „Am avut astăzi o discutie cu Fatih Birol, preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, care mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE este necesară

Președintele a afirmat că, într-o discuție avută astăzi cu Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie, acesta i-a transmis formal că România este așteptată să adere „cât mai repede” la organizație.

„Aderarea la OCDE este o condiţie pentru ca ţara noastră să facă parte şi din Agenţia Internaţională de Energie, întrucât doar membrii Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pot face parte din IEA”, a mai spus acesta.

OCDE

OCDE. Sursa foto: Facebook

Agenda discuțiilor

Nicușor Dan a declarat că organizația „aducea împreună” cei mai buni specialiști în energie din întreaga lume și că România „poatea beneficia de expertiza lor”.

Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial
România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial

„Am discutat cu domnul Birol despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă şi despre competitivitatea economiei europene în contextul global şi investiţiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetăţenii şi companiile noastre să fie cât de curând la preţuri mai mici decât cele de astăzi”, a explicat acesta.

Cum ar putea Europa și România atinge aceste obiective

Președintele a subliniat că Europa și România pot atinge aceste obiective pe termen mediu, dar sunt necesare „multe investiții publice și private, determinare politică și coordonare europeană”.

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, a mai spus Nicuşor Dan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Recepție de amploare la Casa Albă pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Trump a pregătit un spectacol diplomatic
23:45 - Lapoviță, ninsoare și polei pe 19 noiembrie. Republica Moldova intră sub Cod galben de vreme complicată
23:44 - Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
23:40 - România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial
23:35 - Tămaș și Alexa dau cărțile pe față. Ce echipe nu le-au picat bine de la Asia Express
23:26 - Stradă închisă în Sectorul 3 după lucrări neautorizate ordonate de Negoiță peste magistrala de gaze

HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale