Trump a lansat invitația. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă

Nicușor Dan a discutat cu jurnaliștii, în a treia zi ca șef al statului, iar printre subiectele abordate a fost convorbirea telefonică avută marți seară cu Donald Trump.

Întrebat despre sprijinul pe care îl așteaptă din partea SUA după discuția cu Trump, Nicușor Dan a susținut că cel mai important rezultat este menținerea parteneriatului dintre cele două țări.

„Lucrul cel mai important, după această discuție, este că parteneriatul nostru (România-SUA – n.r.) va continua. Ăsta e lucrul cel mai important”, a afirmat președintele.

În legătură cu o posibilă vizită în SUA, ca urmare a unei invitații din partea președintelui, Nicușor Dan a răspuns: „Da, confirm. Faptul că s-a numit un ambasador e un lucru foarte bun. I-am mulțumit președintelui pentru asta”.

Discuția a avut loc marți seară și a durat aproximativ zece minute, având ca subiect securitatea regională. Președintele Statelor Unite i-a oferit lui Nicușor Dan garanții privind apărarea României, în contextul eforturilor sale recente de a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Cu aceeași ocazie, Trump l-a invitat pe Nicușor Dan la Casa Albă.

Președintele României a confirmat miercuri, printr-o postare pe X, că a avut o discuție telefonică cu liderul de la Casa Albă.

În postare, el i-a mulțumit lui Trump pentru „felicitările călduroase și pentru leadership-ul puternic”, subliniind că și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru aprofundarea Parteneriatului nostru Strategic în toate prioritățile comune”.

„Sunt onorat să vorbesc cu @POTUS (President Of The United States, președintele SUA – n.r.) și să îi mulțumesc pentru felicitările călduroase și leadership-ul puternic. SUA este cel mai apropiat aliat și partener strategic vital al României.

Mi-am reafirmat angajamentul ferm pentru aprofundarea Parteneriatului nostru Strategic în toate prioritățile comune. Aștept cu nerăbdare o cooperare strânsă cu președintele Trump și cu administrația sa. Dumnezeu să binecuvânteze prietenia durabilă dintre România și SUA!”, a fost mesajul transmis de Nicușor Dan pe platforma X.

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership. The U.S. is Romania’s closest ally and vital strategic partner. I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities. I look forward…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 28, 2025