Politica

Nicuşor Dan a anunţat când va desemna premierul: „E momentul să tranşăm problema”

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Nicuşor Dan a anunţat când va desemna premierul: „E momentul să tranşăm problema”Sursa: Inquam Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că va desemna premierul în zilele următoare, după perioada în care au avut loc discuţii pentru formarea unui nou Guvern. Şeful statului a explicat că nu a făcut până acum demersuri concrete deoarece mulţi parlamentari s-au aflat în vacanţă, iar pentru învestirea Guvernului este necesar un vot fizic în Parlament.

Întrebat când va desemna un nou premier, Nicuşor Dan a răspuns: „În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”.

Nicușor Dan: „Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă”

Preşedintele a precizat că au existat discuţii pe parcursul întregii perioade, însă procedurile nu au avansat semnificativ din cauza vacanţei parlamentare.

Guvernul României

Guvernul României / sursa: Facebook

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a afirmat Nicuşor Dan.

Declaraţia preşedintelui vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Nicuşor Dan a transmis că desemnarea candidatului pentru funcţia de premier urmează să fie făcută în perioada imediat următoare.

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