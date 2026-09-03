Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că va desemna premierul în zilele următoare, după perioada în care au avut loc discuţii pentru formarea unui nou Guvern. Şeful statului a explicat că nu a făcut până acum demersuri concrete deoarece mulţi parlamentari s-au aflat în vacanţă, iar pentru învestirea Guvernului este necesar un vot fizic în Parlament.

Întrebat când va desemna un nou premier, Nicuşor Dan a răspuns: „În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”.

Preşedintele a precizat că au existat discuţii pe parcursul întregii perioade, însă procedurile nu au avansat semnificativ din cauza vacanţei parlamentare.

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a afirmat Nicuşor Dan.

Declaraţia preşedintelui vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Nicuşor Dan a transmis că desemnarea candidatului pentru funcţia de premier urmează să fie făcută în perioada imediat următoare.