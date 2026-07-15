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Netanyahu ar urma să plece sâmbătă în SUA. Vizita, pregătită pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

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Netanyahu ar urma să plece sâmbătă în SUA. Vizita, pregătită pe fondul tensiunilor din Orientul MijlociuNetanyahu Trump. Sursa foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar urma să plece sâmbătă în SUA, potrivit unui oficial israelian de rang înalt. Vizita este pregătită într-un context regional tensionat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și de evoluțiile relațiilor dintre Washington și Teheran, arată Reuters.

Netanyahu ar urma să meargă în SUA pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Potrivit sursei, Benjamin Netanyahu intenționează să aibă o întrevedere cu președintele american Donald Trump, însă deocamdată nu există o confirmare că întâlnirea va avea loc.

Relația dintre Benjamin Netanyahu și Donald Trump a cunoscut și perioade de tensiune. Liderul de la Casa Albă a recunoscut în trecut că au existat divergențe de opinie, însă a atras atenția că acestea nu au avut impact asupra relației personale, afirmând că au rămas prieteni.

Trupele SUA se retrag. sursa: Bumbleedee | Dreamstime.com

Evoluțiile din regiune, pe agenda discuțiilor

Vizita are loc într-o perioadă în care Israelul este implicat în dosare de securitate majore.

În ultimele luni, statul israelian a acționat alături de Statele Unite în confruntarea cu Iranul și a continuat operațiunile împotriva grupării Hezbollah din Liban, susținută de Teheran.

În același timp, Iranul a cerut încetarea conflictului din Liban ca parte a acordului provizoriu convenit luna trecută cu Washingtonul. Totuși, înțelegerea s-a destrămat după reluarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran, ceea ce a alimentat din nou tensiunile din regiune.

Convorbire Trump–Netanyahu. Ce au discutat cei doi

Președintele american Donald Trump i-a transmis, joia trecută, în timpul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că Israelul ar trebui să înceapă redistribuirea trupelor din Siria și l-a încurajat să adopte o măsură similară și în Liban, potrivit unor oficiali americani și israelieni citați de Axios.

Potrivit sursei, cu doar trei luni înaintea unor alegeri considerate cruciale pentru viitorul său politic și juridic, Netanyahu nu a dat semnale că ar fi dispus să retragă semnificativ forțele israeliene din teritoriile ocupate în Siria sau să aprobe noi redistribuiri de trupe în Liban, dincolo de cele acceptate anterior.

Totuși, solicitările formulate de liderul de la Casa Albă au amplificat presiunea asupra premierului israelian. La acel moment, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) controlau zone întinse din sudul Libanului și din sudul Siriei, iar guvernul de la Ierusalim susținea că această prezență era necesară pentru a preveni un nou atac similar celui din 7 octombrie.

De asemenea, membri ai guvernului israelian și-au exprimat dorința de a menține controlul asupra acestor teritorii pe termen nelimitat, iar unii au susținut chiar înființarea unor așezări evreiești în zonele respective.

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