Parlamentul israelian a anunțat oficial că Israelul va organiza alegeri legislative în data de 27 octombrie. Informația confirmă intrarea țării într-o perioadă de maximă intensitate politică, scrutinul fiind programat conform calendarului legislativ normal, anunță AFP.

Consilierul juridic al parlamentului, Sagit Afik, a clarificat situația printr-un comunicat oficial. Aceasta a precizat că, în condițiile în care actuala legislatură urmează să își încheie mandatul la termen, iar alegerile sunt deja stabilite prin lege pentru 27 octombrie, nu este necesară adoptarea unei legi speciale pentru dizolvarea Knessetului, neexistând planuri de scurtare a mandatului actual.

Aceste alegeri legislative sunt primele organizate de la atacul fără precedent declanșat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas în data de 7 octombrie 2023. Din acest motiv, analiștii politici și observatorii internaționali consideră că scrutinul din octombrie va funcționa ca un veritabil referendum privind conducerea și deciziile premierului Benjamin Netanyahu.

Contextul politic este însă extrem de fragmentat. Cele mai recente sondaje de opinie sugerează că formarea unei majorități guvernamentale va fi o misiune extrem de dificilă. Atât tabăra conservatoare condusă de Netanyahu, cât și partidele din opoziție se confruntă cu un electorat polarizat. În mod tradițional, coalițiile guvernamentale israeliene sunt complexe și implică negocierea între mai multe formațiuni politice.

Cu doar câteva luni înainte de vot, scena politică este zguduită de afirmarea unui nou contracandidat de greutate pentru actualul premier. Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, a devenit principalul rival al lui Benjamin Netanyahu în cursa pentru conducerea executivului.

Noua formațiune centristă înființată de Eisenkot, numită Yashar!, înregistrează o creștere rapidă în preferințele electoratului. Un sondaj de opinie realizat recent a plasat noul partid pe primul loc, devansând chiar Partidul Likud, formațiunea de dreapta condusă de Netanyahu.

Gadi Eisenkot are 66 de ani și o carieră militară de prestigiu, ocupând funcția supremă de șef al Statului Major al armatei israeliene în perioada 2015-2019. După încheierea mandatului la comanda armatei, acesta a decis să facă pasul spre cariera politică.

Din punct de vedere academic, Eisenkot a studiat științe politice la Universitatea din Haifa. În cercurile de securitate și de analiză strategică, el este recunoscut la nivel internațional ca un expert profund în problemele de securitate regională, având o expertiză deosebită în ceea ce privește activitatea miliției libaneze Hezbollah.