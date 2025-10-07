Monden

Nepotul lui Salam s-a făcut avocat și dă lecții de drept

Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, a absolvit Facultatea de Drept.
Adrian Mihai Petrache, nepotul mult mai celebrului său unchi, Florin Salam a decis să urmeze calea juridică. Mai exact s-a făcut avocat și îi ajută pe cei care vor să urmeze profesii juridice.

Nepotul lui Salam, meditații la civil

S-a lăsat de cântat, deși părea că va avea o carieră promițătoare și s-a apucat de școală. Adrian Petrache,  nepotul lui Florin Salam a devenit avocat. ”Am terminat dreptul, sunt avocat în Baroul București și fac pregătire cu persoane care vor să devină avocați și magistrați. Săptămâna viitoare organizez un webminar gratuit pentru cei interesați pentru a vedea cum se desfășoară o sesiune de pregătire cu mine.

Atelierul este în materia dreptului civil, mai precis act juridic civil nulitate, prescripție, vicii de consimțământ, toate la acest seminar”, a explicat acesta într-un clip pe tiktok.

Primul din familie care a luat Bacul

De altfel, în urmă cu mai mulți ani, nepotul manelistului se lăuda că e singurul din familie care a terminat 12 clase. „Sunt primul om din familia mea care a dat și a luat BAC-ul și l-am luat cu media 9.13. Și am luat 10 la Economie, e așa o mare chestie. Primul bărbat din familia mea care a terminat 12 clase și a luat BAC-ul.

Nimeni n-a mai făcut asta până acum. Îi mulțumesc în primul rând tatălui meu care m-a sprijinit și m-a ajutat și nu m-a lăsat să mă apuc de alte lucruri. M-am ținut de carte. Vreau să dau la drept, să fiu fericit, să am o nevastă bună, copii mulți. Ăsta e obiectivul meu”, explica el.

Trădat de Salam

De altfel el a participat și la emisiunea concurs X Factor. Acesta a ajuns în finală, însă nu a câștigat trofeul. La una dintre ultimele apariții, unchiul său trebuia să urce pe scenă cu el. Doar că din motive de ei știute, Florin Salam nu a mai ajuns. În cele din urmă, iată că Adrian și-a găsit menirea în profesia de avocat.

