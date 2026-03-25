Michael Jackson, interpretat de nepotul său într-un nou film biografic. Asemănarea dintre cei doi este izbitoare

Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson, a vorbit deschis despre efortul uriaș depus pentru a intra în pielea legendarului artist, subliniind că procesul a fost unul intens și plin de provocări.

„A fost o provocare. Am vrut să demonstrez, atât mie, cât și familiei și echipei de producție, că pot face asta. Am repetat ore în șir până când fiecare mișcare a fost corectă.”

Actorul a explicat că pregătirea pentru acest rol a fost extrem de solicitantă din punct de vedere fizic, fiind nevoit să își depășească constant limitele pentru a reda cât mai fidel stilul inconfundabil al lui Michael Jackson.

„Am dansat până când îmi sângerau picioarele sau până când nu le mai simțeam.”

Primele imagini din filmul regizat de Antoine Fuqua îl surprind pe Jaafar într-o apariție care trimite clar la estetica și energia scenică a „Regelui muzicii pop”, de la ținută până la expresivitatea din timpul momentelor de dans.