Michael Jackson, interpretat de nepotul său într-un nou film biografic. Asemănarea dintre cei doi este izbitoare
- Bianca Ion
- 25 martie 2026, 15:15
Noul film biografic dedicat lui Michael Jackson îl readuce în atenția publicului pe „Regele muzicii pop” printr-o perspectivă personală, dar și autentică. În centrul producției se află Jaafar Jackson, nepotul artistului, care îi dă viață celebrului său unchi într-un proiect ce promite să redea fidel atât parcursul profesional, cât și complexitatea vieții din spatele scenei, potrivit NY Post.
Michael Jackson, interpretat de nepotul său într-un nou film biografic
Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson, a vorbit deschis despre efortul uriaș depus pentru a intra în pielea legendarului artist, subliniind că procesul a fost unul intens și plin de provocări.
„A fost o provocare. Am vrut să demonstrez, atât mie, cât și familiei și echipei de producție, că pot face asta. Am repetat ore în șir până când fiecare mișcare a fost corectă.”
Actorul a explicat că pregătirea pentru acest rol a fost extrem de solicitantă din punct de vedere fizic, fiind nevoit să își depășească constant limitele pentru a reda cât mai fidel stilul inconfundabil al lui Michael Jackson.
„Am dansat până când îmi sângerau picioarele sau până când nu le mai simțeam.”
Primele imagini din filmul regizat de Antoine Fuqua îl surprind pe Jaafar într-o apariție care trimite clar la estetica și energia scenică a „Regelui muzicii pop”, de la ținută până la expresivitatea din timpul momentelor de dans.
Cine mai joacă în filmul biografic al lui Michael Jackson
Din distribuția filmului mai fac parte Colman Domingo, în rolul lui Joe Jackson, Nia Long, care o interpretează pe Katherine Jackson, și Miles Teller, în rolul managerului John Branca. O imagine oficială publicată îl prezintă pe Jaafar purtând o ținută similară celei folosite de Michael Jackson la MTV Video Music Awards din 1995, recreând momentul interpretării piesei „Man in the Mirror” din turneul „Dangerous”, desfășurat în perioada 1992–1993. Producătorul Graham King a afirmat că interpretarea actorului este una remarcabilă.
„În cazul lui Jaafar, fiecare privire, fiecare notă, fiecare mișcare de dans este Michael. El îl întruchipează pe Michael într-un mod în care niciun alt actor nu ar putea.”
Filmul ajunge în cinematografe în aprilie
Regizorul Antoine Fuqua a explicat că proiectul reunește o echipă numeroasă de specialiști, inclusiv persoane care au colaborat în trecut cu Michael Jackson.
„Am adunat o echipă incredibilă de artiști pentru acest proiect — de la coafură și machiaj, la costume, imagine, coregrafie și lumini — iar unii dintre cei care l-au cunoscut și au lucrat cu Michael s-au reunit pentru acest film. Dar cel mai important este Jaafar, care îl întruchipează pe Michael. Nu este vorba doar despre asemănarea fizică. Spiritul lui Michael se regăsește într-un mod aproape magic. Trebuie să vezi ca să crezi”.
Filmul, realizat de Lionsgate și Universal, este programat să ajungă în cinematografe în aprilie 2025. Producătorii anunță că pelicula va oferi o imagine amplă asupra vieții artistului, de la realizările sale până la momentele dificile.
„Michael le va oferi spectatorilor o portretizare captivantă și sinceră a bărbatului genial, dar complex, cunoscut la nivel mondial drept Regele muzicii pop”.
