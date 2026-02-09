Neplata primei zile de concediu medical va fi eliminată în timp. Cifrele ministrului Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că anumite categorii de pacienți vor beneficia în continuare de plata primei zile de concediu medical, în ciuda măsurii generale de neplată introdusă recent. Este vorba despre pacienții cronici incluși în programele naționale de sănătate, femeile gravide și persoanele care necesită spitalizare de zi.

Rogobete a explicat că măsura a fost determinată de amploarea concediilor medicale fictive, care, potrivit lui, generează pierderi uriașe pentru buget. „Acest fenomen al concediilor medicale fictive, care ne costă multe miliarde în fiecare an, a fost dezbătut și arhidezbătut mai ales de mine. În prima săptămână de mandat am spus că sunt câteva milioane de concedii medicale fictive, din graficele pe care le-am văzut și interpretat cu colegii. Ele ne costă undeva la 1–1,5 miliarde pe an”, a declarat Rogobete.

Ministrul a mai spus că măsurile adoptate și controalele demarate din vară au condus la o reducere semnificativă a numărului de concedii medicale: „După măsurile din vară, controalele care se fac din vară și nu s-au oprit, numărul de concedii medicale a scăzut semnificativ și s-a înregistrat o economie la bugetul Sănătății de 120 de milioane de lei pe lună, în medie. La un an, vorbim de peste un miliard și jumătate.”

Sscopul măsurii, a mai detaliat Rogobete, nu este de a afecta pacienții cu probleme reale de sănătate. „Această măsură, evident, trebuie nuanțată. Când vorbim de cancer, o femeie gravidă sau o boală rară, evident că nu vorbim de un concediu medical fictiv. Exemplu: cancer, pacienții care fac radioterapie, chimioterapie, cei cu talasemie sau boli rare, gravidele”, a declarat ministrul la un post TV.

În ceea ce privește aplicarea legii, Rogobete a precizat că au fost date numeroase sancțiuni: „Au fost date amenzi peste amenzi acolo unde s-a descoperit că au fost date concedii medicale fictive”.

Ministrul a mai precizat că reducerea fenomenului concediilor medicale fictive ar putea face ca măsura neplății primei zile să fie una tranzitorie: „Cred că fenomenul concediilor medicale fictive se va diminua suficient de mult încât măsura neplății primei zile să devină tranzitorie și să fie eliminată în timp”.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat, săptămâna trecută, că decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii şi a explicat că o evaluarea a impactului acestei măsuri va putea fi făcută după cel puţin o lună. El a precizat că măsura este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale.

Întrebat despre contestarea acestei măsuri de către Avocatul Poporului, premierul a declarat: ”Avocatul Poporului are această prerogativă constituţională, vom aştepta decizia Curţii Constituţionale, vom vedea care este această decizie şi care sunt motivaţiile într-un sens sau altul, urmând să decidem la momentul respective”.