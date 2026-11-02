Negocieri pentru salariul minim din 2027. Sindicatele și patronatele au propuneri diferite

Negocieri pentru salariul minim din 2027. Majorarea salariului minim brut în 2027 va fi analizată în zilele următoare de Guvern, sindicate și patronate, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Anunțul a fost făcut luni de președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, după discuțiile purtate cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria.

Sindicatele solicită creșterea salariului minim brut cu 675 de lei, până la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Patronatele susțin însă amânarea măsurii, după consultările avute săptămâna trecută cu șeful Executivului.

Președintele BNS a declarat că discuțiile de luni au vizat în principal problemele pieței muncii, inclusiv nivelul salariului minim și fiscalitatea aplicată veniturilor salariale. Reprezentanții sindicatelor au cerut reevaluarea taxării muncii, în special în cazul angajaților cu venituri reduse. Dumitru Costin a afirmat că în timpul întâlnirii nu a fost negociată o sumă concretă pentru viitorul salariu minim.

„Aş începe prin menţiunea referitoare la salariul minim, de asemenea la o regândire a fiscalităţii pe muncă, pentru că ştiţi toţii că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce priveşte salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră. Am primit vineri, săptămâna trecută, de la Guvern, punctul de vedere al Ministerului Muncii şi a ministrului care a cercetat, a analizat în baza prevederilor legislaţiei naţionale”, a afirmat reprezentantul sindicatului.

Liderul sindical a susținut că stabilirea salariului minim nu trebuie să depindă exclusiv de deciziile politice ale Guvernului, ci de un mecanism care implică autoritățile, patronatele și sindicatele.

Dumitru Costin a făcut referire la directiva europeană privind salariile minime adecvate, transpusă în legislația națională.

„Trebuie să vă reamintesc că această creştere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii directivei europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al Uniunii Europene, creat pe baza unui mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil, nu cum avea România până acum doi ani de zile, când fiecare guvern venea cu formule diferite în funcţie de conjunctură, de interesul politic, era o nebunie generală”, a comentat el.

Potrivit președintelui BNS, majorarea trebuie analizată pe baza indicatorilor economici și a prevederilor legale, prin consultarea celor trei părți implicate în stabilirea salariului minim.

Dumitru Costin a declarat că premierul Luca Niculescu a confirmat convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social în zilele următoare.

La această reuniune vor fi analizate datele economice și propunerea elaborată de Ministerul Muncii, transmisă sindicatelor vinerea trecută.

BNS pregătește și o analiză privind modul de stabilire a salariului minim și nivelul taxelor aplicate veniturilor din muncă, pe care intenționează să o prezinte public marți.

„Aşa cum am menţionat, Ministerul Muncii are această obligaţie, ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatorii publici care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim, urmând ca, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care ne-a fost confirmat în această seară de premier, era una din solicitările noastre, va fi convocat în zilele următoare, moment în care vom discuta cu date şi cu cifre, plecând de la propunerea pe care a avansat-o Ministerul Muncii vineri şi continuând cu ceea ce o să lansăm mâine în spaţiul public, o analiză complexă asupra determinării salariului minim, fiscalităţii pe muncă şi pe salariu minim”, a subliniat Dumitru Costin.

Cele două părți implicate în negocieri au poziții diferite privind modificarea salariului minim brut pentru anul viitor.

Sindicatele propun o majorare de 675 de lei, care ar duce salariul minim la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027.

În schimb, reprezentanții patronatelor au solicitat amânarea creșterii, în cadrul discuțiilor purtate săptămâna trecută cu premierul. Pe lângă salariul minim, organizațiile sindicale cer începerea negocierilor privind legea salarizării. De asemenea, acestea intenționează să aibă discuții separate cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu miniștrii social-democrați din Executiv.

Deocamdată, valoarea salariului minim brut pentru 2027 nu a fost stabilită, urmând să fie analizată în cadrul consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate.