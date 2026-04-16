Nazare, vizită la Washington pentru a consolida cooperarea energetică România–SUA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe Facebook că s-a întâlnit la Washington cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă și că au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei, investițiile strategice și dezvoltarea infrastructurii.

Oficialul român a descris întâlnirea ca parte a unui dialog continuu cu partenerii americani, subliniind importanța relației dintre România și Statele Unite în contextul actual al piețelor energetice internaționale.

„Reîntâlnire cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare, în care a detaliat discuțiile purtate la Washington.

El a precizat că dialogul cu reprezentanți ai administrației americane confirmă o poziționare favorabilă a României în relația bilaterală și deschide noi perspective de colaborare în domeniul energiei.

„Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional”, a transmis ministrul.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și aspecte concrete legate de finanțare și infrastructură, precum și implicarea investitorilor americani în proiecte energetice din regiune.

„În mod concret, am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a mai spus Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că structura cu care a discutat la Casa Albă are un rol important în coordonarea politicilor energetice la nivelul administrației americane, fiind implicată în accelerarea proiectelor strategice și reducerea blocajelor administrative.

Potrivit acestuia, Consiliul pentru Dominanță Energetică funcționează ca o structură de coordonare între mai multe domenii, de la energie și mediu până la comerț și politică externă, având un rol direct în procesul decizional.

Nazare a declarat că, în actualul context internațional marcat de competiție pentru resurse și de eforturi de reducere a dependențelor strategice, România poate juca un rol important în regiune datorită poziției sale energetice.

El a arătat că țara dispune de un mix energetic echilibrat și de potențialul de a contribui la stabilitatea energetică regională, ceea ce poate atrage investiții și parteneriate externe.

Din perspectiva Ministerului Finanțelor, prioritatea este atragerea de capital și susținerea proiectelor considerate strategice, precum și consolidarea poziției României ca partener economic stabil și predictibil în relația cu Statele Unite.