Nazare a anunțat rezultate importante după seria de întâlniri de la Washington

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus pe Facebook că România are „oportunități deschise la Washington”, în urma unei serii de discuții purtate în această săptămână cu reprezentanți ai unor instituții economice și guvernamentale importante din Statele Unite.

Ministrul a descris vizita ca parte a unui efort diplomatic și economic mai amplu, subliniind că România se află într-un moment în care dialogul cu partenerii americani poate influența direct direcția investițiilor și a colaborărilor strategice. „Uşi deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe”, a transmis Nazare în mesajul său public.

Pe parcursul întâlnirilor, oficialul român a discutat cu reprezentanți ai unor instituții considerate relevante pentru finanțarea și orientarea investițiilor internaționale.

La U.S. International Development Finance Corporation (DFC), discuțiile au vizat proiecte din domeniul energiei, infrastructurii și tehnologiei, inclusiv posibile investiții în energie nucleară și gaze naturale. Nazare a precizat că dialogul a avut loc cu directorul de investiții Connor Coleman.

De asemenea, la Departamentul Comerțului al Statelor Unite au avut loc întrevederi cu oficiali responsabili de politica industrială și comercială, printre care William Kimmitt și Jeffrey Kessler. Temele principale au inclus atragerea de investiții americane și cooperarea în sectoare considerate sensibile pentru securitatea economică.

Ministrul a mai arătat că au fost reluate discuții și cu Grupul Băncii Mondiale, prin instituții precum MIGA și IFC, axate pe finanțarea unor proiecte majore de infrastructură și energie. În acest context au fost menționate inclusiv proiecte legate de rețeaua de gaze și dezvoltarea capacităților nucleare de la Cernavodă.

Un alt punct al discuțiilor a fost cooperarea în domeniul energiei cu administrația americană, inclusiv prin dialog direct cu secretarul pentru Energie, Chris Wright.

„Toate aceste uşi şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României”, a afirmat ministrul, explicând că rezultatele actuale sunt consecința unor luni de negocieri și vizite anterioare în Statele Unite. Acesta a spus că „toţi partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”, iar stabilitatea politică joacă un rol esențial în menținerea încrederii investitorilor.

În același mesaj, Nazare a avertizat că lipsa de stabilitate ar putea genera efecte economice negative, inclusiv costuri mai mari de finanțare și reducerea investițiilor externe, subliniind importanța valorificării relației cu Statele Unite prin politici coerente și predictibile.